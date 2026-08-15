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Resumen: El Festival Buen Comienzo continúa en Medellín con música, teatro, danza y 70 experiencias para las familias hasta el lunes 17 de agosto.

Festival Buen Comienzo presenta su agenda artística para este fin de semana

El Festival Buen Comienzo continúa este fin de semana en Medellín con una programación que combina música, teatro y danza para las familias que visiten Plaza Mayor.

Las actividades se desarrollarán hasta el lunes 17 de agosto, entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m., con un espectáculo principal cada jornada desde las 6:00 p.m.

Este sábado será el turno de Fiesta en el Safari, una presentación de Producciones Américas. Para el domingo está programado el concierto Marvel y DC Comics, a cargo de la Orquesta Sinfónica Iberacademy, con una propuesta inspirada en las bandas sonoras de reconocidos superhéroes.

El cierre de la agenda artística será el lunes 17 de agosto con el concierto de Las Guardianas K-Pop, que pondrá punto final a las presentaciones principales del Festival Buen Comienzo.

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Durante los cuatro días también se podrán encontrar espectáculos y muestras de diferentes colectivos y organizaciones, entre ellos el Circo Medellín, Colombia Canta y Encanta, Cantoalegre, Casa Tomada y la Red de Músicas de Medellín.

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La programación incluye además presentaciones de Parchemos – Tejiendo Hogares, el Inder, la Secretaría de Cultura Ciudadana y algunos centros infantiles, donde las niñas y los niños tendrán la oportunidad de mostrar sus habilidades artísticas.

Más allá de los espectáculos, las familias podrán recorrer 70 experiencias interactivas distribuidas en los cuatro pabellones de Plaza Mayor. Las actividades están relacionadas con ciencia, arte, tecnología, lectura, movimiento y creatividad.

El Festival Buen Comienzo también mantiene un componente solidario debido a la emergencia ocasionada por el terremoto. En Plaza Mayor fue habilitado un punto de recolección para quienes quieran aportar a las comunidades afectadas.

Los asistentes pueden llevar alimentos no perecederos, elementos de higiene personal, juguetes, dinero y otros productos que puedan ser útiles para las personas damnificadas.

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