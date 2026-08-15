Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Sabado:
Pico y Placa Medellín Sabado:
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Video

    ¡En estado de descomposición! Hallan sin vida a ciudadano canadiense en un hotel de El Poblado

    El extranjero de 58 años fue encontrado en aparente estado de descomposición. Las autoridades investigan las laceraciones halladas en su cuerpo y sus antecedentes médicos.

    Publicado por: SoloDuque

    ¡En estado de descomposición! Hallan sin vida a ciudadano canadiense en un hotel de El Poblado

    Resumen: El extranjero de 58 años fue encontrado en aparente estado de descomposición. Las autoridades investigan las laceraciones halladas en su cuerpo y sus antecedentes médicos.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    Minuto30.com .- En las últimas horas se conoció el deceso de un ciudadano canadiense de 58 años, cuyo cuerpo fue descubierto al interior de un establecimiento de estadías cortas ubicado en un exclusivo sector de El Poblado.

    El macabro hallazgo se produjo en la habitación 201 del alojamiento. Al momento en que el personal del hotel ingresó al lugar, encontró el cuerpo del extranjero en un aparente estado de descomposición. De acuerdo con versiones preliminares, el cadáver presentaba múltiples laceraciones en sus miembros superiores y en las rodillas, un detalle que ahora es pieza clave en la investigación.

    Ofrecen $30 millones por información que conduzca a los responsables de una masacre en Cúcuta

    Foto tomada de archivo para ilustrar la noticia

    Los últimos días del extranjero

    El hombre fue visto con vida por última vez el pasado martes 11 de agosto, cuando ingresó a las instalaciones del hotel en un presunto estado de alicoramiento.

    Según se supo la habitación se mantenía en precarias condiciones de higiene durante su estadía.

    Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

    Un cuadro médico complejo

    Más allá de su estado de embriaguez, el extranjero al parecer enfrentaba un severo deterioro físico. Testigos que le conocían, señalaron que constantemente manifestaba tener múltiples quebrantos de salud.

    El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Los peritos médicos serán los encargados de dictaminar la causa exacta de la muerte y determinar si las laceraciones que presentaba en brazos y rodillas fueron producto de caídas accidentales derivadas de su estado de embriaguez y debilidad médica, o si hubo otros factores involucrados en su deceso.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.