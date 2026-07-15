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    ¡Medellín viajará al espacio! Así será el Festival Buen Comienzo con el inflable más largo de Colombia

    El Festival Buen Comienzo regresa a Medellín con una temática inspirada en el universo y 70 experiencias interactivas.

    Publicado por: Melissa Noreña

    ¡Medellín viajará al espacio! Así será el Festival Buen Comienzo con el inflable más largo de Colombia

    Resumen: El Festival Buen Comienzo reunirá a las familias de Medellín con 70 experiencias inspiradas en el universo del 14 al 17 de agosto en Plaza Mayor.

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    Del 14 al 17 de agosto, el Festival Buen Comienzo volverá a convertir a Plaza Mayor en el principal escenario de entretenimiento y aprendizaje para la primera infancia en Medellín.

    Durante cuatro días, niñas y niños de 0 a 10 años, junto con sus familias, podrán disfrutar de 70 experiencias inspiradas en el universo, diseñadas para promover el juego, la imaginación y el fortalecimiento de los vínculos familiares.

    La programación se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 7:00 de la noche e incluirá atracciones como la Aventura Lunar, domos del Planetario, una Fiesta Alienígena y el inflable más largo de Colombia, además de una variada agenda artística con espectáculos musicales, canticuentos y presentaciones inspiradas en las culturas pop y K-pop.

    La primera dama de Medellín, Margarita Gómez Marín, explicó que el propósito del Festival Buen Comienzo es ofrecer espacios donde las familias puedan compartir mientras los menores aprenden y viven experiencias memorables.

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    Por su parte, el alcalde Federico Gutiérrez invitó a padres, abuelos y cuidadores a participar activamente de las actividades.

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    El mandatario destacó que el objetivo es que las familias disfruten juntas de cada experiencia y fortalezcan sus relaciones a través del juego y la convivencia.

    Esta edición fue construida con base en las ideas de más de 1.500 niñas y niños que participaron en 60 Encuentros de Imaginarios realizados en jardines y centros infantiles Buen Comienzo y privados de la ciudad. Sus propuestas sirvieron para definir la temática espacial y el diseño de las diferentes experiencias.

    Durante la actual administración, más de 200.000 personas han participado en este evento, mientras que la edición de 2025 alcanzó un récord de 115.000 asistentes.

    La Alcaldía destacó que el festival es posible gracias al trabajo conjunto entre el sector público y la empresa privada, una alianza que busca ampliar las oportunidades de recreación, aprendizaje y encuentro para las familias de Medellín.

    ¡Medellín viajará al espacio! Así será el Festival Buen Comienzo con el inflable más largo de Colombia

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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