Hablar también salva vidas: inauguraron nuevo Escuchadero en la estación Niquía

Resumen: El Metro de Medellín, la Alcaldía de Bello y la Fundación Éxito abrieron un nuevo Escuchadero en la estación Niquía para brindar atención gratuita en salud mental.

La estación Niquía del Metro de Medellín ya cuenta con un nuevo Escuchadero, un espacio gratuito destinado a ofrecer orientación profesional en salud mental y acompañamiento emocional a los habitantes del norte del Valle de Aburrá.

La estrategia, impulsada por la Alcaldía de Bello, el Metro de Medellín y la Fundación Éxito, busca acercar estos servicios a municipios como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

El nuevo punto de atención comenzó a operar el pasado 9 de julio y está ubicado en la plataforma de abordaje, al costado del centro comercial Puerta del Norte. Allí, las personas pueden acceder al servicio sin necesidad de cita previa, en un entorno seguro, confidencial y libre de estigmas. La atención se presta de lunes a viernes entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m.

Durante la apertura del espacio se realizaron actividades pedagógicas como presentaciones musicales, entrega de plántulas y una puesta en escena enfocada en la importancia de expresar las emociones y buscar apoyo cuando sea necesario.

Lea también: Instalarán sistema de alerta en Bello para prevenir emergencias por crecientes y deslizamientos

La alcaldía destacó que este nuevo Escuchadero permitirá fortalecer la red de atención psicológica gratuita en el norte del área metropolitana.

Además, hace parte de una estrategia que busca convertir el sistema Metro en un escenario de cuidado, donde las personas puedan hablar, ser escuchadas y recibir orientación profesional de manera oportuna.

Con la apertura de este punto, la red de Escuchaderos continúa expandiéndose en el sistema de transporte, donde ya funcionan espacios similares en las estaciones San Antonio, Acevedo, Oriente, La Aurora, San Javier y Envigado.

La iniciativa cobra especial importancia en un contexto donde, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, la ansiedad, el estrés y los cambios en el estado de ánimo son algunos de los síntomas más frecuentes entre la población colombiana, reafirmando la necesidad de promover espacios de escucha y atención temprana para fortalecer el bienestar emocional.

Más noticias de Bello