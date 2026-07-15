Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
Pico y Placa Medellín Miércoles: 4 - 6 4 - 6
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Fotos y Videos

    Hablar también salva vidas: inauguraron nuevo Escuchadero en la estación Niquía

    Ya está disponible un nuevo Escuchadero en la estación Niquía del Metro. El espacio ofrece orientación gratuita en salud mental.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Hablar también salva vidas: inauguraron nuevo Escuchadero en la estación Niquía

    Resumen: El Metro de Medellín, la Alcaldía de Bello y la Fundación Éxito abrieron un nuevo Escuchadero en la estación Niquía para brindar atención gratuita en salud mental.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    La estación Niquía del Metro de Medellín ya cuenta con un nuevo Escuchadero, un espacio gratuito destinado a ofrecer orientación profesional en salud mental y acompañamiento emocional a los habitantes del norte del Valle de Aburrá.

    La estrategia, impulsada por la Alcaldía de Bello, el Metro de Medellín y la Fundación Éxito, busca acercar estos servicios a municipios como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

    El nuevo punto de atención comenzó a operar el pasado 9 de julio y está ubicado en la plataforma de abordaje, al costado del centro comercial Puerta del Norte. Allí, las personas pueden acceder al servicio sin necesidad de cita previa, en un entorno seguro, confidencial y libre de estigmas. La atención se presta de lunes a viernes entre las 2:00 p.m. y las 5:00 p.m.

    Durante la apertura del espacio se realizaron actividades pedagógicas como presentaciones musicales, entrega de plántulas y una puesta en escena enfocada en la importancia de expresar las emociones y buscar apoyo cuando sea necesario.

    Lea también: Instalarán sistema de alerta en Bello para prevenir emergencias por crecientes y deslizamientos

    La alcaldía destacó que este nuevo Escuchadero permitirá fortalecer la red de atención psicológica gratuita en el norte del área metropolitana.

    Además, hace parte de una estrategia que busca convertir el sistema Metro en un escenario de cuidado, donde las personas puedan hablar, ser escuchadas y recibir orientación profesional de manera oportuna.

    Con la apertura de este punto, la red de Escuchaderos continúa expandiéndose en el sistema de transporte, donde ya funcionan espacios similares en las estaciones San Antonio, Acevedo, Oriente, La Aurora, San Javier y Envigado.

    La iniciativa cobra especial importancia en un contexto donde, según la Encuesta Nacional de Salud Mental 2025, la ansiedad, el estrés y los cambios en el estado de ánimo son algunos de los síntomas más frecuentes entre la población colombiana, reafirmando la necesidad de promover espacios de escucha y atención temprana para fortalecer el bienestar emocional.

    Hablar también salva vidas: inauguraron nuevo Escuchadero en la estación Niquía

    Foto de cortesía.

    Hablar también salva vidas: inauguraron nuevo Escuchadero en la estación Niquía

    Foto de cortesía.

    Hablar también salva vidas: inauguraron nuevo Escuchadero en la estación Niquía

    Foto de cortesía.

    Más noticias de Bello


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Medellín está en Obra – Cancha Alejandro Echavarría Comuna 9

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.