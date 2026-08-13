¡No solo habrá juegos! Festival Buen Comienzo tendrá donatón por el terremoto

Resumen: El Festival tendrá una misión adicional este año: además de celebrar a la primera infancia, sus asistentes podrán aportar a las familias afectadas por el terremoto mediante donaciones y una jornada de sangre.

El Festival Buen Comienzo tendrá este año un componente adicional de solidaridad con las familias afectadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto en diferentes regiones de Colombia. Durante el evento, que se realizará del 14 al 17 de agosto en Plaza Mayor, Medellín habilitará un punto para recibir ayudas destinadas a las comunidades damnificadas.

La jornada de recolección funcionará durante los cuatro días del Festival Buen Comienzo, entre las 9:00 a.m. y las 7:00 p.m. Las familias que asistan podrán entregar alimentos no perecederos, elementos de higiene, productos de limpieza y hogar, cobijas, colchonetas, mantas y toallas.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Corporación Presentes y la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (Ábaco), organizaciones que apoyarán los procesos de recolección y posterior movilización de los productos hacia las zonas afectadas por la emergencia.

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Margarita María Gómez Marín, primera dama de Medellín, destacó la participación de los niños en esta iniciativa y señaló que el propósito es promover valores como la empatía, la ayuda y la solidaridad frente a las personas que atraviesan situaciones difíciles.

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Además de la recepción de productos, los asistentes podrán participar en una jornada de donación de sangre. Esta actividad se desarrollará los viernes 14 y sábado 15 de agosto, entre las 9:00 a.m. y las 6:00 p.m., con el apoyo del Hospital General de Medellín y el Hospital Pablo Tobón Uribe.

El Festival Buen Comienzo mantendrá su propósito de ofrecer a las familias un espacio de encuentro, aprendizaje y celebración alrededor de la primera infancia. Sin embargo, en esta edición también busca convertirse en un punto de apoyo para quienes resultaron afectados por el terremoto.

De esta manera, el Buen Comienzo combinará las actividades dirigidas a niñas y niños con acciones de solidaridad que permitirán a las familias asistentes aportar a la atención de las comunidades afectadas.

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