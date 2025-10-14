Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Festival Internacional Altavoz 2025 en Medellín cerró con un récord de 140 citas de negocios, consolidando la industria musical local y reuniendo a 60.000 asistentes con bandas como Pennywise y Maldita Vecindad.

¡Rompió récord y la rockeó! Altavoz 2025 cerró con hito en rueda de negocios y 60 mil asistentes

El Festival Internacional Altavoz, en su edición número 22, consolidó su posición no solo como uno de los encuentros culturales más representativos de Colombia, sino como un motor de desarrollo económico para la industria musical local.

El evento, que durante tres días vibró en el estadio Cincuentenario y el Parque Norte, cerró con un hito histórico: su primera rueda de negocios registró 140 citas con 20 programadores invitados.

Esta plataforma de networking permitió que 28 bandas finalistas del festival ampliaran significativamente su visibilidad y proyectaran su carrera a nivel internacional, según destacó la Secretaría de Cultura Ciudadana.

«Celebramos con gran éxito la primera rueda de negocios de Altavoz, un hito que permitió crear conexiones reales para seguir impulsando a nuestros artistas y consolidar la industria musical local», afirmó Santiago Silva Jaramillo, secretario de Cultura Ciudadana.

La celebración, que congregó cerca de 60.000 asistentes itinerantes que disfrutaron de géneros como rock, punk, metal, rap y reggae, contó con un cartel de lujo.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Lea también: ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

Además del éxito artístico y de negocios, Altavoz 2025 generó un impacto económico directo en la ciudad. Veinticuatro emprendimientos del sector comercial y gastronómico registraron ventas cercanas a los $62.000.000.

El evento también demostró un fuerte compromiso con la cultura ciudadana y la sostenibilidad, contando con 26 voluntarios que promovieron donaciones para fundaciones de protección animal y con la participación de 60 recicladores que lideraron las jornadas de recolección y aprovechamiento de residuos.

Más noticias de Medellín