¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali

Diego Arias, técnico de Atlético Nacional ratificado hasta diciembre, recibe en la noche de este martes al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot.

Para recibir al cuadro azucarero, el verde paisa podrá contar con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Luis Marquínez y Matheus Uribe.

Asimismo serán titulares Juan Rengifo, William Tesillo, Juan José Arias, Cristian Uribe, Joan Castro y Camilo Cándido.

Arias igual eligió a para concentrar para este juego a Andrés Salazar, Juan Bauzá, Kilian Toscano y Jorman Campuzano.

Aprovechando lo más top que tiene, el estratega contará con Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza.

Finalmente, para el compromiso en el coloso de la 74 están reservados Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Marlos Morelos y Facundo Batista.

Al juego, Atlético Nacional llega en la quinta posición con 24 puntos, mientras el Deportivo Cali lo hará siendo noveno con 20 puntos, es decir.

Una victoria deja al verde paisa cuarto, mientras una victoria azucarera deja al Cali séptimo y a un punto de Nacional.

