    ¡Diego Arias no quiere bajar el acelerador! Convocados de Atlético Nacional para recibir al Deportivo Cali
    El técnico de Atlético Nacional, Diego Arias, anunció los convocados disponibles para recibir al Deportivo Cali. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: El técnico interino de Atlético Nacional, Diego Arias, ratificado hasta diciembre, se prepara para enfrentar al Deportivo Cali este martes por la noche en el Atanasio Girardot, en un encuentro crucial ya que Nacional ocupa la quinta posición con 24 puntos y Cali es noveno con 20 puntos; una victoria podría ubicar a Nacional en la cuarta posición, mientras que un triunfo del Cali lo acercaría al séptimo puesto. Para este partido, Arias contará con importantes jugadores como Harlen Castillo, Matheus Uribe, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza, además de otros como Juan Rengifo, William Tesillo, y los reservados Marlos Moreno y Facundo Batista.

    Diego Arias, técnico de Atlético Nacional ratificado hasta diciembre, recibe en la noche de este martes al Deportivo Cali en el Atanasio Girardot.

    Para recibir al cuadro azucarero, el verde paisa podrá contar con Harlen ‘Chipi chipi’ Castillo, Luis Marquínez y Matheus Uribe.

    Asimismo serán titulares Juan Rengifo, William Tesillo, Juan José Arias, Cristian Uribe, Joan Castro y Camilo Cándido.

    Arias igual eligió a para concentrar para este juego a Andrés Salazar, Juan Bauzá, Kilian Toscano y Jorman Campuzano.

    Aprovechando lo más top que tiene, el estratega contará con Edwin Cardona, Andrés Sarmiento y Marino Hinestroza.

    Finalmente, para el compromiso en el coloso de la 74 están reservados Marlos Moreno, Dairon Asprilla, Marlos Morelos y Facundo Batista.

    Al juego, Atlético Nacional llega en la quinta posición con 24 puntos, mientras el Deportivo Cali lo hará siendo noveno con 20 puntos, es decir.

    Una victoria deja al verde paisa cuarto, mientras una victoria azucarera deja al Cali séptimo y a un punto de Nacional.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

