Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El Festival Internacional Altavoz llegará a Medellín del 10 al 12 de octubre con 59 agrupaciones, entrada libre y artistas de cinco países.

Medellín se prepara para tres días de pura música: 59 bandas llegarán al Festival Altavoz

Medellín volverá a convertirse en punto de encuentro para distintas generaciones y géneros musicales con la edición número 23 del Festival Internacional Altavoz, que reunirá a 59 agrupaciones nacionales, locales e internacionales durante tres días de programación.

El evento se realizará del sábado 10 al lunes 12 de octubre, con entrada libre y escenarios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. La programación incluye 28 bandas de Medellín, 15 agrupaciones provenientes de Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Envigado, además de 16 invitados internacionales de Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile.

Entre los nombres destacados aparecen Possessed, La Mosca, The Adolescents, Suicidas, Incantation y Nonpalidece, en una programación que recorrerá géneros como rap, reggae, ska, rock, punk, electrónica, metal y core.

Las principales presentaciones se desarrollarán en el estadio Cincuentenario y Parque Norte, además de un escenario financiado mediante Presupuesto Participativo. La programación fue diseñada para mantener la diversidad musical que caracteriza al festival público.

Lea también: Luto en el Ejército Nacional: Asesinan a un soldado durante ataque de disidencias en Suárez, Cauca

El primer día estará dedicado principalmente al rap, reggae, ska y sonidos alternativos. El domingo tendrá como protagonistas al rock, punk y electrónica, mientras que el lunes estará enfocado en el metal y sus diferentes vertientes. Ese último día también tendrá una presentación de despedida de La Pestilencia.

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

Además de los conciertos, el Festival Altavoz fortalecerá la circulación de artistas locales mediante una rueda de negocios con más de 20 programadores nacionales e internacionales, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico.

La alcaldía informó que durante este año ha destinado más de $400 millones al fortalecimiento del sector musical mediante estímulos para los Conciertos Ciudad Altavoz y Altavoz Internacional.

La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y del festival.

Más noticias de Medellín