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    Medellín se prepara para tres días de pura música: 59 bandas llegarán al Festival Altavoz

    El Festival Altavoz llegará a Medellín del 10 al 12 de octubre con 59 agrupaciones, entrada libre y artistas de cinco países.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín se prepara para tres días de pura música: 59 bandas llegarán al Festival Altavoz

    Resumen: El Festival Internacional Altavoz llegará a Medellín del 10 al 12 de octubre con 59 agrupaciones, entrada libre y artistas de cinco países.

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    Medellín volverá a convertirse en punto de encuentro para distintas generaciones y géneros musicales con la edición número 23 del Festival Internacional Altavoz, que reunirá a 59 agrupaciones nacionales, locales e internacionales durante tres días de programación.

    El evento se realizará del sábado 10 al lunes 12 de octubre, con entrada libre y escenarios distribuidos en diferentes puntos de la ciudad. La programación incluye 28 bandas de Medellín, 15 agrupaciones provenientes de Bogotá, Cali, Ibagué, Pasto, Barranquilla y Envigado, además de 16 invitados internacionales de Estados Unidos, España, Argentina, México y Chile.

    Entre los nombres destacados aparecen Possessed, La Mosca, The Adolescents, Suicidas, Incantation y Nonpalidece, en una programación que recorrerá géneros como rap, reggae, ska, rock, punk, electrónica, metal y core.

    Las principales presentaciones se desarrollarán en el estadio Cincuentenario y Parque Norte, además de un escenario financiado mediante Presupuesto Participativo. La programación fue diseñada para mantener la diversidad musical que caracteriza al festival público.

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    El primer día estará dedicado principalmente al rap, reggae, ska y sonidos alternativos. El domingo tendrá como protagonistas al rock, punk y electrónica, mientras que el lunes estará enfocado en el metal y sus diferentes vertientes. Ese último día también tendrá una presentación de despedida de La Pestilencia.

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    Además de los conciertos, el Festival Altavoz fortalecerá la circulación de artistas locales mediante una rueda de negocios con más de 20 programadores nacionales e internacionales, en alianza con la Secretaría de Desarrollo Económico.

    La alcaldía informó que durante este año ha destinado más de $400 millones al fortalecimiento del sector musical mediante estímulos para los Conciertos Ciudad Altavoz y Altavoz Internacional.

    La programación completa puede consultarse en los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y del festival.

    Medellín se prepara para tres días de pura música: 59 bandas llegarán al Festival Altavoz

    Foto de cortesía.

    Medellín se prepara para tres días de pura música: 59 bandas llegarán al Festival Altavoz

    Foto de cortesía.

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