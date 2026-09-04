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    Luto en el Ejército Nacional: Asesinan a un soldado durante ataque de disidencias en Suárez, Cauca

    Tras el hostigamiento, la Tercera División confirmó que se mantienen y refuerzan las operaciones militares en el sector de La Salvajin

    Publicado por: SoloDuque

    soldado ejercito cauca
    Luto en el Ejército Nacional: Asesinan a un soldado durante ataque de disidencias en Suárez, Cauca

    Resumen: El soldado Sergio Arley Ulcue Campo, quien se encontraba prestando su servicio militar, perdió la vida tras un hostigamiento perpetrado por la estructura Jaime Martínez en la zona de La Salvajina.

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    Minuto30.com .- La violencia en el departamento del Cauca cobra una nueva víctima en las filas de la fuerza pública. En las últimas horas, el Ejército Nacional confirmó el asesinato del soldado Sergio Arley Ulcue Campo, adscrito al Batallón de Montaña N.º 8 de la Tercera División, durante una emboscada armada.

    De acuerdo con la comunicación oficial emitida por el Comando de la Brigada 29, las tropas fueron blanco de un ataque con arma de fuego mientras realizaban labores de seguridad y protección para los habitantes de la represa de La Salvajina, en el municipio de Suárez (Cauca). Las autoridades atribuyeron el hecho criminal a integrantes de la estructura GAO-r Jaime Martínez, disidencia que delinque en esta zona del suroccidente colombiano.

    Rechazo y operativos en la zona

    A través de sus canales oficiales, el Ejército Nacional repudió el asesinato del uniformado, calificándolo como un ataque directo a la tranquilidad de las comunidades, y anunció que el caso será puesto en conocimiento de las autoridades competentes.

    «Nuestro soldado Sergio Arley Ulcue Campo dio su vida por el país que tanto amaba; este sacrificio lo convierte en #HéroePorSiempre», expresó la institución en su mensaje de condolencias a los familiares, amigos y compañeros del joven militar.

    Tras el hostigamiento, la Tercera División confirmó que se mantienen y refuerzan las operaciones militares en el sector de La Salvajina. El objetivo de este despliegue es garantizar la seguridad de la población civil afectada por el conflicto y ubicar a los responsables directos de este asesinato.

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    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


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