El Festival Altavoz 2025 ofrecerá experiencias más allá de la música en Medellín

El Festival Internacional Altavoz 2025 llega a Medellín con una propuesta que trasciende lo musical y que busca fortalecer su carácter plural, sostenible y cultural.

Del 11 al 13 de octubre, el estadio Cincuentenario y el Parque Norte se convertirán en el epicentro de esta cita que reunirá a miles de asistentes y a más de 28 agrupaciones nacionales e internacionales.

Este año, el festival amplía su horizonte con experiencias alrededor de los escenarios principales. Entre ellas se destacan la grabación en vivo de un pódcast de Voltaverso, la presencia de las bandas bogotanas 1280 Almas y V for Volume, y la presentación de la agrupación paisa Los Árboles, fundada en 1992 y referente del rock local.

Entre las novedades de esta edición se encuentra el Laboratorio de Latidos, una experiencia liderada por la Escuela Nacional del Grito para gestionar emociones a través del arte y promover el cuidado de la salud mental.

Además, se incentivará la donación de alimentos, juguetes, camas y cobijas para animales en estado de vulnerabilidad, con apoyo de diferentes fundaciones.

La Secretaría de las Mujeres y la Gerencia de Diversidad tendrán presencia activa en el evento con un punto de atención que promueve estrategias de seguridad y respeto por los derechos de los asistentes.

El domingo 12 de octubre se realizará una rueda de negocios internacional, en la que 20 programadores invitados abrirán oportunidades de circulación artística en escenarios de otros países para las 28 bandas finalistas del festival.

Asimismo, Altavoz 2025 contará con una tarima especial dedicada a agrupaciones de Presupuesto Participativo, la Red de Músicas de Medellín y los Laboratorios de Producción Sonora.

El Metro de Medellín extenderá su horario de servicio el domingo y el lunes hasta las 11:30 p. m., con ingreso a la estación Universidad entre las 10:00 y las 11:30 p. m.

