¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

Una vez más, la pasión de la afición de Atlético Nacional se desbordó, demostrando un apoyo incondicional a su equipo.

Centenares de hinchas protagonizaron un impresionante ‘banderazo’ a las afueras del hotel de concentración en Manizales, tiñendo la ciudad de verde y blanco y encendiendo la previa del partido.

La demostración de fervor fue tal que los propios jugadores salieron a recibir el cariño de la multitud.

Figuras del equipo se acercaron a compartir con los aficionados, y algunos, como el delantero Alfredo Morelos, aprovecharon para firmar autógrafos, retribuyendo el masivo acompañamiento.

La fiesta y el ruido que armaron los seguidores verdolagas fueron los grandes protagonistas de la jornada.

Para el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional se confirmaron algunas disposiciones logísticas.

La barra organizada Los Del Sur tendrá permitido el ingreso a la tribuna sur, donde se autoriza el uso de prendas de Nacional y la edad mínima de 18 años.

En las demás tribunas del estadio, la edad autorizada para el ingreso es a partir de los 5 años.

El juego de ida de la Copa BetPlay será desde las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

