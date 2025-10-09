Minuto30
    ¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales
    La impresionante pasión de los hinchas de Atlético Nacional desbordó Manizales con un banderazo inolvidable. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: La afición de Atlético Nacional demostró su incondicional apoyo una vez más al protagonizar un impresionante "banderazo" a las afueras del hotel de concentración en Manizales, tiñendo la ciudad de verde y blanco antes del partido de ida de la Copa BetPlay contra Once Caldas. Cientos de hinchas encendieron la previa con su fervor, motivando a que jugadores como el delantero Alfredo Morelos salieran a compartir, firmar autógrafos y agradecer el masivo acompañamiento. Además del masivo respaldo, se confirmaron disposiciones logísticas para el encuentro en el estadio Palogrande, incluyendo el ingreso permitido para la barra Los Del Sur a la tribuna sur y restricciones de edad diferenciadas para las distintas localidades.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Una vez más, la pasión de la afición de Atlético Nacional se desbordó, demostrando un apoyo incondicional a su equipo.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Centenares de hinchas protagonizaron un impresionante ‘banderazo’ a las afueras del hotel de concentración en Manizales, tiñendo la ciudad de verde y blanco y encendiendo la previa del partido.

    La demostración de fervor fue tal que los propios jugadores salieron a recibir el cariño de la multitud.

    Figuras del equipo se acercaron a compartir con los aficionados, y algunos, como el delantero Alfredo Morelos, aprovecharon para firmar autógrafos, retribuyendo el masivo acompañamiento.

    La fiesta y el ruido que armaron los seguidores verdolagas fueron los grandes protagonistas de la jornada.

    Para el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional se confirmaron algunas disposiciones logísticas.

    La barra organizada Los Del Sur tendrá permitido el ingreso a la tribuna sur, donde se autoriza el uso de prendas de Nacional y la edad mínima de 18 años.

    En las demás tribunas del estadio, la edad autorizada para el ingreso es a partir de los 5 años.

    El juego de ida de la Copa BetPlay será desde las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

