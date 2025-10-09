¡Mucha hinchada! De nuevo, impresionante banderazo verdolaga, esta vez en Manizales

Resumen: La afición de Atlético Nacional demostró su incondicional apoyo una vez más al protagonizar un impresionante "banderazo" a las afueras del hotel de concentración en Manizales, tiñendo la ciudad de verde y blanco antes del partido de ida de la Copa BetPlay contra Once Caldas. Cientos de hinchas encendieron la previa con su fervor, motivando a que jugadores como el delantero Alfredo Morelos salieran a compartir, firmar autógrafos y agradecer el masivo acompañamiento. Además del masivo respaldo, se confirmaron disposiciones logísticas para el encuentro en el estadio Palogrande, incluyendo el ingreso permitido para la barra Los Del Sur a la tribuna sur y restricciones de edad diferenciadas para las distintas localidades.
Una vez más, la pasión de la afición de Atlético Nacional se desbordó, demostrando un apoyo incondicional a su equipo.
Centenares de hinchas protagonizaron un impresionante ‘banderazo’ a las afueras del hotel de concentración en Manizales, tiñendo la ciudad de verde y blanco y encendiendo la previa del partido.
La demostración de fervor fue tal que los propios jugadores salieron a recibir el cariño de la multitud.
Figuras del equipo se acercaron a compartir con los aficionados, y algunos, como el delantero Alfredo Morelos, aprovecharon para firmar autógrafos, retribuyendo el masivo acompañamiento.
La fiesta y el ruido que armaron los seguidores verdolagas fueron los grandes protagonistas de la jornada.
Para el encuentro entre Once Caldas y Atlético Nacional se confirmaron algunas disposiciones logísticas.
La barra organizada Los Del Sur tendrá permitido el ingreso a la tribuna sur, donde se autoriza el uso de prendas de Nacional y la edad mínima de 18 años.
En las demás tribunas del estadio, la edad autorizada para el ingreso es a partir de los 5 años.
El juego de ida de la Copa BetPlay será desde las 7:30 de la noche en el estadio Palogrande de Manizales.
