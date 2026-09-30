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    Golpe al ELN en Cesar: cayeron ‘Camilo’ y ‘Sebastián’ junto a otros cinco

    Presuntos integrantes del ELN fueron capturados en Cesar. Autoridades incautaron armas, munición y material explosivo.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Golpe al ELN en Cesar: cayeron ‘Camilo’ y ‘Sebastián’ junto a otros cinco
    Foto de cortesía.
    Golpe al ELN en Cesar: cayeron ‘Camilo’ y ‘Sebastián’ junto a otros cinco

    Resumen: Siete presuntos integrantes de una red de apoyo del ELN fueron capturados en Pelaya y Pailitas. Entre los detenidos están alias ‘Camilo’ y ‘Sebastián’.

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    Siete presuntos integrantes de una red de apoyo al terrorismo del ELN fueron capturados en los municipios de Pelaya y Pailitas, en el departamento del Cesar, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía General de la Nación.

    Las capturas fueron anunciadas por el presidente Abelardo De La Espriella en su cuenta de X, quien señaló que entre los detenidos se encuentran dos hombres conocidos con los alias de ‘Camilo’ y ‘Sebastián’, a quienes las autoridades atribuyen diferentes actividades dentro de la estructura relacionada con el frente Camilo Torres Restrepo.

    Según la información entregada por el mandatario, alias ‘Camilo’ estaría encargado de realizar labores de inteligencia criminal contra la Fuerza Pública, mientras que ‘Sebastián’ sería señalado de participar en actividades relacionadas con extorsiones, hurto de hidrocarburos y apoyo logístico a integrantes de la organización armada.

    El operativo también permitió la incautación de elementos que, de acuerdo con las autoridades, estarían relacionados con las actividades de la estructura. Entre lo encontrado hay dos escopetas, dos rollos de cordón detonante, munición y material de intendencia.

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    Las diligencias se desarrollaron en los municipios de Pelaya y Pailitas, como parte de las acciones adelantadas por las autoridades para afectar las redes de apoyo del ELN que operan en esta zona del departamento.

    A través de su cuenta de X, el presidente destacó el resultado de la operación y aseguró que las capturas buscan afectar la capacidad de estas estructuras para ejercer presión sobre la población y obtener recursos mediante actividades ilícitas.

    Los siete detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán avanzar en el proceso judicial para determinar su responsabilidad individual frente a los hechos que se les atribuyen.

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