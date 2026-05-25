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Resumen: De acuerdo con los primeros reportes entregados desde la zona, según versiones extraoficiales, el cruce de disparos habría dejado un saldo preliminar de al menos dos personas lesionadas. Policías y helicoptero de seguridad hacen presencia en el sector

¡Sigue la disputa! Reportan balacera en la vereda El Ajizal: reportan al menos dos heridos

Minuto30.com .- El atardecer de este domingo 24 de mayo, se habría registrado una grave alteración del orden público en la vereda El Ajizal, ubicada en el municipio de Itagüí (Antioquia), generando máxima alerta entre los habitantes del sector.

De acuerdo con los primeros reportes entregados desde la zona, según versiones extraoficiales, el cruce de disparos habría dejado un saldo preliminar de al menos dos personas lesionadas. Por el momento, se desconoce la gravedad de sus heridas o si ya fueron evacuadas hacia centros asistenciales.

Ante la magnitud de la situación, testigos aseguran que en el sector habría una fuerte presencia de la Policía.

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Además, las labores de las autoridades en tierra están siendo respaldadas de manera táctica por helicópteros de la institución, los cuales patrullan desde el aire para monitorear la situación y facilitar la ubicación de los presuntos responsables de este hecho violento.

Las autoridades competentes continúan en el lugar adelantando los operativos correspondientes.