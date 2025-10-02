Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La Feria Siguiente Nivel llegará a los corregimientos de Medellín para orientar a más de 1.800 estudiantes de secundaria en su proyecto educativo y ofrecerles opciones de formación profesional.

La Feria ‘Siguiente Nivel’ llega a los corregimientos para guiar a los jóvenes en su futuro educativo

La feria educativa ‘Siguiente Nivel en tu Territorio’ llegará a los corregimientos de Medellín para acercar a cientos de jóvenes a nuevas oportunidades académicas y profesionales.

La estrategia, liderada por la Alcaldía de Medellín y su agencia de educación postsecundaria, Sapiencia, busca orientar a los estudiantes de secundaria en la construcción de su proyecto de vida y motivarlos a continuar con sus estudios.

El primer encuentro se realizará este viernes 3 de octubre en la Institución Educativa San Antonio de Prado, donde se espera la asistencia de 1.536 alumnos de colegios como Manuel J. Betancur, Corvide, Limonar, Cooperativo, Ángela Restrepo Moreno, Monseñor Víctor Weideman, San José Obrero, Pradito, Fe y Alegría El Limonar y Empresarial.

La jornada será entre las 8:30 de la mañana y la 1:30 de la tarde en la sede ubicada en la carrera 77 # 41 Sur-2.

Posteriormente, el jueves 24 de octubre, la feria se trasladará al corregimiento Santa Elena, donde la Institución Educativa Santa Elena abrirá sus puertas a 300 estudiantes entre las 9:00 a.m. y el mediodía.

Lea también: ¡El Poderoso de las remontadas! El DIM humilló a Santa Fe con goleada 3-0 y se metió a la Semifinal de la Copa

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

En cada encuentro estarán presentes alrededor de 30 instituciones de educación superior, entre ellas el ITM, Pascual Bravo y Colmayor.

Los representantes académicos presentarán sus programas y ofrecerán acompañamiento personalizado para que los jóvenes identifiquen opciones de formación técnica, tecnológica y universitaria que les permitan continuar su camino educativo con mayores herramientas.

Con este tipo de iniciativas de la feria ‘Siguiente Nivel en tu Territorio’, Medellín busca reducir la deserción escolar y garantizar que los estudiantes de sus corregimientos tengan acceso real a oportunidades de formación y empleo de calidad.

Más noticias de Medellín