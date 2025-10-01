¡El Poderoso de las remontadas! El DIM humilló a Santa Fe con goleada 3-0 y se metió a la Semifinal de la Copa

Minuto30
    ¡El Poderoso de las remontadas! El DIM humilló a Santa Fe con goleada 3-0
    El DIM no tuvo piedad de Santa Fe y lo goleó en la Copa BetPlay, dándole la vuelta a un marcador adverso y dejándolos eliminados. Foto: DIM
    • El DIM lo volvió a hacer, como en la Liga BetPlay, remontó un marcador adverso y lo hizo con contundencia.

    El cuadro dirigido por Alejandro Restrepo fue contundente ante Independiente Santa Fe, que en el frío capitalino esperaban darle otro golpe al Equipo del Pueblo.

    El primer gol del partido llegó para el DIM al 28 del compromiso luego de una jugada que ayudó a tejer Jarlan Barrera con su magia.

    Barrera le tocó el balón a Brayan León que ingresó al área corriendo hacia la banda izquierda desde donde Brayan frena, ve al Polaco y se la sirve con borde extremo.

    Francisco Fydriszewski retrocedió unos centímetros, cazó la pelota y la mandó al fondo de la red para empezar ganando el partido e igualar la serie.

    ¡El Poderoso de las remontadas! El DIM humilló a Santa Fe con goleada 3-0

    El 2-0 en el partido y 3-2 en la serie, a favor del DIM llegó al minuto 78 luego de que Léyser Chaverra metiera una impresionante asistencia al centro del área.

    El precioso pase lo recibió el Polaco Fydriszewski que con frialdad, convirtió su segundo gol en el partido para darle la tranquilidad al DIM y evitar con ello la preocupante tanda de penales.

    El 3-0 para liquidar el partido y poner la serie 4-2 a favor del DIM llegó al minuto 91 de los pies de Francisco Chaverra que con potencia se metió al área, prefirió avanzar antes que caerse y convertir.

    EL DIM, ya clasificado, ahora pensará en su juego aplazado contra Águilas Doradas, compromiso que, de darse con victoria para el rojo, los dejaría líderes de la Liga.

