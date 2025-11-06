Cali sede del XI Open Internacional al Ritmo del Cielo de baile deportivo

Cali se prepara para recibir un evento de talla mundial: el XI Open Internacional al Ritmo del Cielo de Baile Deportivo.

La competencia se desarrollará del sábado 29 al domingo 30 de noviembre en el emblemático Coliseo Evangelista Mora.

Este escenario se convertirá en el epicentro de la danza, acogiendo a atletas provenientes de diversas partes del mundo.

Este prestigioso certamen es organizado por la Federación Colombiana de Danza y Baile Deportivo, contando con el respaldo de la Federación Mundial de Baile Deportivo (WDSF).

El Open Internacional contará con un amplio abanico de competencias que se desarrollarán en las categorías sub-15, adultos y senior, abarcando modalidades de participación como equipos, parejas y solos.

Los asistentes podrán disfrutar de la destreza y el ritmo de los competidores en modalidades tan populares como bachata, latinos, salsa y rhythm, garantizando dos días llenos de energía y espectáculos de primer nivel.

Uno de los principales atractivos del evento es que varias de sus pruebas otorgarán puntaje oficial para el ranking mundial de la WDSF, elevando su importancia a nivel internacional.

Entre las competencias que entregan estos valiosos puntos se encuentran: Latín Juvenil II WDSF Open Solo Femenino y Latín Junior II WDSF Open Solo Femenino.

Adicionalmente, Latín Adulto WDSF Open Solo Femenino, Latin Pareja WDSF Open Adulto, Salsa On 1 WDSF Open Adulto Pareja y Bachata Pareja Adulto WDSF Open.

Además de las competencias que puntúan para el ranking global, el certamen ofrecerá un completo calendario de pruebas para diversas categorías y estilos.

Se llevarán a cabo las pruebas de Salsa Solo Femenino y Masculino en las categorías Sub-15 y Adulto.

Adicionalmente, se disputarán Latín y Salsa Equipo Coreográfico, el Salsa Show Dance International Open y el Rhythm International Open, consolidando al XI Open Internacional al Ritmo del Cielo como una cita ineludible para los amantes del baile deportivo.

