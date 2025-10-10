Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: La feria Hecho con ritmo y folklor reúne a emprendedores de Guayabal en el Terminal del Sur. Tres días de cultura, emprendimiento y comunidad en Medellín.

Feria empresarial en Guayabal impulsa el emprendimiento local este fin de semana

Desde este viernes 10 y hasta el domingo 12 de octubre, el occidente de Medellín será el epicentro del emprendimiento y la cultura con la Feria Empresarial Hecho con ritmo y folklor, un espacio que reunirá a 32 comerciantes, emprendedores y vendedores locales en el Centro Comercial Terminal del Sur, ubicado en Guayabal.

El evento es impulsado por la Mesa de Desarrollo Económico de la comuna y el programa Estación Oportunidad del proyecto Metro de la 80, una iniciativa que busca acompañar y fortalecer a los comerciantes del trazado de la futura línea.

Durante los tres días de feria, los visitantes podrán disfrutar de presentaciones artísticas, música en vivo y una variada muestra de productos y servicios locales que reflejan la creatividad y la resiliencia del territorio.

De acuerdo con Alexandra Vélez, facilitadora del programa Estación Oportunidad, la feria es una oportunidad para consolidar los lazos entre comunidad y desarrollo urbano.

“El propósito es que los comerciantes sigan encontrando en el proyecto una oportunidad para crecer, fortalecer sus negocios y ser parte activa de esta transformación urbana”, señaló.

El Metro de la 80 contará con un punto informativo dentro del evento, donde los asistentes podrán conocer los avances del proyecto y recorrer, de forma interactiva, los lugares de valor cultural que hacen parte del corredor.

Además, la jornada busca reconocer el esfuerzo de los participantes del programa, quienes han contribuido a dinamizar la economía local y a construir una comunidad más fuerte y solidaria.

