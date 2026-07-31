Resumen: La Feria de las Flores 2026 abrió oficialmente en Medellín con más de 120 eventos, 2.300 artistas y una amplia programación gratuita para toda la familia.

¡Ahora sí empezó lo bueno! Así arrancó la Feria de las Flores 2026 con más de 120 eventos

La edición número 69 de la Feria de las Flores comenzó oficialmente este viernes 31 de julio con un llamado del alcalde Federico Gutiérrez para que las familias, los visitantes y los silleteros disfruten de una de las celebraciones más representativas de Medellín.

Durante los próximos diez días, la ciudad tendrá una programación que reúne cultura, música, tradición y entretenimiento en diferentes comunas y corregimientos, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del país.

El mandatario dio apertura a la feria acompañado de artistas como Arelys Henao y El Tropicombo, quienes hacen parte del concierto inaugural en el sector del Obelisco. Allí se espera la asistencia de cerca de 20.000 personas para disfrutar de presentaciones musicales que se extenderán hasta la madrugada.

«Esta es una Feria de las Flores para las familias. Queremos que todos encuentren espacios para disfrutar, desde los más pequeños hasta los adultos, con actividades en parques, plazas, tablados y escenarios distribuidos por toda la ciudad», expresó Federico Gutiérrez durante la apertura del evento.

La Feria de las Flores contará con más de 120 actividades, de las cuales cerca del 80% serán gratuitas, además de la participación de más de 2.300 artistas. Como parte del impulso al talento local, la Alcaldía destinó cerca de $1.000 millones en estímulos para promover la circulación de artistas mediante la Convocatoria de Fomento y Estímulos para el Arte y la Cultura.

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Entre el 1 y el 8 de agosto se realizarán 20 tablados musicales en diferentes comunas de Medellín y en corregimientos como Santa Elena, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y San Sebastián de Palmitas.

En estos escenarios se presentarán artistas como Peter Manjarrés, Grupo Galé, Paola Jara, Felipe Peláez, Jean Carlos Centeno, Golpe a Golpe, Arelys Henao, Herbert Vargas y El Combo de las Estrellas, entre otros.

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La agenda también incluye las tradicionales Plazas de Flores, el Parque Cultural Nocturno, eventos de música electrónica, Cultura Parque, caminatas, actividades para mascotas, muestras gastronómicas y eventos comunitarios que buscan fortalecer las tradiciones antioqueñas.

Uno de los momentos más esperados será el Desfile de Silleteros, programado para el 9 de agosto, cuando 540 silleteras y silleteros recorrerán más de 2,4 kilómetros entre el Puente de Guayaquil y Plaza Mayor para cerrar la celebración y elegir al ganador de esta edición.

Para garantizar el desarrollo seguro de la Feria de las Flores, la Alcaldía desplegó un operativo con más de 4.100 servidores y uniformados, entre policías, soldados, agentes de tránsito, organismos de socorro y personal de diferentes dependencias. Además, estará activa la Task Force Medellín 2026, integrada por autoridades nacionales e internacionales para fortalecer la seguridad durante todos los eventos.

La programación completa de la Feria de las Flores puede consultarse a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Medellín y de la Secretaría de Cultura Ciudadana: aquí.

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