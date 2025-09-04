Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Medellín ofrece oportunidades educativas para jóvenes en las ferias ‘Siguiente Nivel en tu Territorio’

La Alcaldía de Medellín, a través de Sapiencia, la Agencia de Educación Postsecundaria, ha lanzado la Feria ‘Siguiente Nivel en tu Territorio’, una iniciativa que busca acercar las oportunidades educativas para jóvenes directamente a sus comunidades.

El evento está dirigido a más de 2.000 estudiantes de grados décimo y once, así como a todos los ciudadanos interesados en continuar su formación académica.

La primera jornada se llevará a cabo este viernes, 5 de septiembre, en la Ciudadela de Occidente (CATA) un espacio que reunirá a más de 30 instituciones de educación superior, técnica y tecnológica.

El objetivo es que los jóvenes y la comunidad reciban orientación sobre programas de formación postsecundaria y exploren alternativas para su futuro profesional.

La segunda feria se realizará el viernes, 12 de septiembre, en la Institución Educativa Hernán Toro Agudelo, ubicada en Manrique. Ambas jornadas se desarrollarán en un horario de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. y el ingreso será gratuito, fomentando el acceso a la educación sin barreras.

Además de la oferta académica, las ferias contarán con la participación de varias dependencias de la alcaldía, como la Secretaría de Juventud, la de Salud, la de Paz y Derechos Humanos y el Inder, que ofrecerán a los asistentes información sobre oportunidades institucionales, programas y servicios que complementan la formación académica.

Con estas ferias, la Alcaldía reafirma su compromiso de brindar oportunidades educativas para jóvenes en sus propios territorios.

