Resumen: Dos cabecillas de disidencias de las Farc se entregaron a las autoridades para evitar ser asesinados por su propio comandante, alias ‘Iván Mordisco’. Esto confirma las fracturas en disidencias de las Farc.

Dos cabecillas de las disidencias se entregan para no ser asesinados por ‘Iván Mordisco’

La entrega de dos de los principales cabecillas del frente ‘Carlos Patiño’, que opera en el Cauca, ha revelado profundas fracturas en disidencias de las Farc.

Según información de inteligencia, presuntamente los líderes criminales se presentaron ante las autoridades para evitar ser asesinados por orden de su propio jefe máximo, alias ‘Iván Mordisco’.

La orden de ejecución, que habría sido el detonante para las entregas, se dio después de que ‘Mordisco’ responsabilizara a sus subalternos por la pérdida de un cargamento de cocaína.

El primero en entregarse fue Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, considerado un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública y con una trayectoria de más de 16 años en estructuras criminales.

Tras la caída de ‘Kevin’, el mando de la estructura recayó en alias ‘Giovanni’, quien también optó por entregarse ante el inminente riesgo de ser ejecutado por sus propios compañeros.

Las autoridades sostienen que este hecho es una clara evidencia de la desconfianza creciente y las fracturas en disidencias de las Farc, donde la pérdida de dinero o droga se paga con la vida y los cabecillas de menor rango optan por entregarse para salvarse.

La entrega de estos dos importantes jefes criminales representa un golpe significativo para la estructura ‘Carlos Patiño’ y sus operaciones en el suroccidente del país.

