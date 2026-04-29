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    Medellín está de fiesta: Días del Libro celebra 20 años con autores top y cientos de actividades

    Feria Días del Libro se toma Medellín con una programación especial que celebra dos décadas de historia.

    Publicado por: Melissa Noreña

    Medellín está de fiesta: Días del Libro celebra 20 años con autores top y cientos de actividades

    Resumen: Feria Días del Libro en Medellín celebra 20 años con más de 300 actividades culturales y literarias.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    La feria Días del Libro conmemora dos décadas de trayectoria en Medellín con una programación cultural que busca resaltar el papel de los libreros y libreras en la ciudad.

    Este evento, considerado uno de los principales encuentros literarios del año, se desarrollará durante un fin de semana con una amplia agenda abierta al público.

    Según la información oficial, la feria Días del Libro contará con cerca de 300 actividades entre conversatorios, lecturas, talleres y espacios pedagógicos, además de una muestra comercial con decenas de expositores.

    Estas iniciativas buscan fortalecer el acceso a la cultura y promover la lectura en distintos sectores de la ciudad.

    La temática de esta edición gira en torno a los recorridos y transformaciones de las librerías locales, reconociendo su aporte en la consolidación de este evento y su impacto en la vida cultural de Medellín. Asimismo, se busca destacar la relación de estos espacios con los barrios y su papel como dinamizadores sociales.

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    Dentro de la programación de la feria se contempla la participación de reconocidos autores nacionales, así como actividades dirigidas a diferentes públicos, desde niños hasta adultos. También se incluirán talleres prácticos relacionados con la creación literaria y otras expresiones artísticas vinculadas al libro.

    Como novedad, el evento integrará espacios dirigidos a jóvenes creadores, enfocados en el desarrollo de contenidos y nuevas formas de comunicación, ampliando así el alcance de la feria hacia nuevas audiencias.

    Adicionalmente, entidades culturales y organizaciones aliadas participarán con actividades complementarias que incluyen presentaciones artísticas, experiencias interactivas y entrega de incentivos para fomentar la lectura.

    La programación completa estará disponible en plataformas digitales oficiales, donde los ciudadanos podrán consultar horarios, actividades y detalles de esta celebración que reafirma el valor de la feria como un punto de encuentro cultural en Medellín.

    Medellín está de fiesta: Días del Libro celebra 20 años con autores top y cientos de actividades

    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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    Foto de cortesía.

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