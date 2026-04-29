Amenazas tras elecciones: líderes comunales huyen por presión armada en Ituango, Antioquia

Resumen: Amenazas a líderes comunales en Ituango tras elecciones generan desplazamientos y preocupación en la ruralidad.

Las amenazas contra líderes comunitarios en zonas rurales de Ituango, Antioquia, encendieron las alarmas apenas días después de las recientes elecciones de juntas de acción comunal.

Aunque la jornada electoral transcurrió sin alteraciones en materia de orden público, la situación cambió posteriormente con la aparición de presiones contra algunos dirigentes.

De acuerdo con información conocida, uno de los líderes comunitarios habría sido intimidado y obligado a abandonar su territorio bajo advertencias contra su vida.

Ante la gravedad de las amenazas, el afectado decidió desplazarse hacia otro lugar en busca de protección, mientras se mantiene en reserva su identidad por razones de seguridad.

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Fuentes en la zona señalaron que otros integrantes de comunidades rurales también han recibido intimidaciones similares, lo que ha generado preocupación entre quienes participan en procesos organizativos. Estas amenazas estarían relacionadas con la conformación de las juntas comunales, estructuras clave para la representación y gestión comunitaria.

Según versiones recogidas en el territorio, los señalamientos por parte de actores armados ilegales estarían dirigidos a desacreditar el trabajo de los líderes, generando estigmatización y temor. Sin embargo, desde las comunidades se insiste en que su labor es exclusivamente social y orientada al bienestar colectivo.

La situación ha incrementado el riesgo para quienes asumen roles de liderazgo, en un contexto donde persiste la presencia de grupos armados y disputas por el control territorial.

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