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Resumen: Cali activó medidas preventivas ante la posible llegada anticipada del fenómeno de El Niño, incluyendo planes para garantizar el suministro de agua y prevenir incendios forestales.

Cali se alista para posible llegada de El Niño: autoridades activaron plan para evitar crisis de agua

Las autoridades de Cali comenzaron a implementar medidas preventivas ante la posible llegada anticipada del fenómeno de El Niño al país, luego de la reciente advertencia emitida por el Ideam sobre un posible periodo de sequía en varias regiones.

Uno de los principales enfoques de las acciones adoptadas por la alcaldía está relacionado con el abastecimiento de agua potable.

Por esta razón, Empresas Municipales de Cali (Emcali) activó un plan de contingencia para fortalecer el suministro hacia la red alta de la ciudad mediante el apoyo de las plantas de tratamiento que operan con agua del río Cauca.

Además, la entidad mantiene monitoreo permanente sobre la represa de Salvajina, que actualmente presenta un nivel cercano al 75% de almacenamiento.

Según explicó el gerente de Emcali, Marco Antonio Suárez, las autoridades buscan anticiparse a posibles afectaciones derivadas del fenómeno de El Niño y tomar decisiones preventivas si las condiciones climáticas se intensifican.

Aunque hasta el momento no existe riesgo de racionamiento de agua en Cali, Emcali advirtió que algunos sectores de ladera podrían registrar disminuciones en la presión del servicio debido a una eventual reducción en los caudales de los ríos que abastecen la red alta de la ciudad.

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Las medidas también contemplan acciones para prevenir incendios forestales durante la temporada seca.

La Secretaría de Gestión del Riesgo anunció que reforzará los operativos de control y vigilancia en los cerros tutelares de Cali para reducir el riesgo de emergencias ambientales.

De manera paralela, las autoridades locales continúan realizando consejos de gestión del riesgo para monitorear el comportamiento climático, evaluar escenarios de emergencia y coordinar las estrategias de prevención y atención ante el posible impacto del fenómeno de El Niño en la capital del Valle del Cauca.

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