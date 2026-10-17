Resumen: Una mujer de 50 años, identificada como María Cristina Ramírez Quintero, fue hallada sin vida con múltiples heridas ocasionadas por un elemento punzante al interior de una habitación en el barrio Robledo Miramar, en Medellín. El descubrimiento se produjo luego de que un familiar forzara la puerta del segundo piso tras notar su ausencia durante la tarde, encontrando el cuerpo sobre una cama junto a un destornillador que habría sido empleado en el ataque. Las principales sospechas de las autoridades apuntan a su pareja sentimental, quien presuntamente la había amenazado de muerte en ocasiones previas, indagó la noche anterior sobre sus horarios matutinos y fue visto ingresando a la vivienda portando un objeto, dejando además sus documentos de identidad y teléfonos personales en la escena antes de huir.

Por celos enfermizos, un hombre al parecer mató a su pareja con un destornillador en Robledo

La consternación embarga a los habitantes del barrio Robledo Miramar tras el hallazgo sin vida de una mujer de 50 años en el interior de su propia residencia. La víctima, de profesión auxiliar veterinaria, fue asesinada de manera violenta con un arma punzante, en un hecho que, de acuerdo con los primeros indicios de la investigación, apuntaría a un caso de violencia basada en género perpetrado por su pareja sentimental.

El descubrimiento del cuerpo se produjo en la tarde del pasado jueves. Las autoridades fueron alertadas luego de que un familiar directo de la víctima se encontrara con la trágica escena al regresar de su jornada escolar. El trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa la preocupante problemática de la violencia intrafamiliar y los feminicidios en la capital antioqueña.

El hallazgo y la reconstrucción de las últimas horas

La dinámica familiar en la residencia en Robledo transcurría con aparente normalidad. Según los testimonios recolectados por la policía judicial, la víctima vivía en el primer piso junto a su madre, una adulta mayor, mientras que en la segunda planta habitaba su sobrino adolescente. Era costumbre ineludible de la mujer subir todos los días a primera hora de la mañana para ayudar a alistar al menor y despedirlo rumbo a su colegio.

Esa rutina se cumplió sin alteraciones en la mañana del jueves. La víctima bajó de nuevo al primer piso y no volvió a ser vista por su familia. El desenlace fatal se descubrió horas más tarde, alrededor de las 3:00 p.m., cuando el adolescente regresó de clases en Robledo. Al buscar a su tía para saludarla y no encontrarla en la primera planta, el joven subió al segundo piso y notó que la puerta de su habitación estaba misteriosamente cerrada con seguro.

Presintiendo que algo andaba mal, el menor utilizó una herramienta de la casa para forzar la cerradura. Al lograr abrir, se encontró con una escena devastadora: su familiar estaba acostada boca abajo sobre la cama, sin signos vitales y con múltiples lesiones. De inmediato alertó a los demás allegados, quienes se comunicaron con la línea de emergencias.

Las sospechas apuntan al círculo íntimo

La inspección técnica al cadáver en Robledo confirmó que la mujer recibió al menos siete heridas de gravedad en la región axilar izquierda, además de diversas laceraciones en el rostro, provocadas con un elemento punzante. Durante el procedimiento de acordonamiento y registro del lugar, los peritos forenses lograron embalar y custodiar lo que se presume es el arma homicida: un destornillador hallado en la escena del crimen.

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Las entrevistas preliminares arrojaron elementos cruciales para orientar la investigación. La madre de la víctima relató a las autoridades que su hija sostenía desde hacía varios años una relación sentimental marcada por la conflictividad. Según su declaración, durante el transcurso de la mañana escuchó a la pareja de su hija golpear la reja de la vivienda; observó que ingresó vistiendo prendas oscuras, llevando un objeto en la mano, y que se dirigió de manera directa por las escaleras hacia el segundo piso.

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Este testimonio cobra aún mayor relevancia tras conocerse, por declaraciones de los mismos familiares, que el individuo ya había proferido amenazas de muerte contra la mujer motivado por celos. Además, se reveló un detalle inquietante: la noche anterior al crimen, el presunto agresor se comunicó vía mensajería instantánea con el sobrino de la víctima para preguntarle, de manera inusual, a qué hora exacta subiría su tía a la segunda planta en la mañana, lo que sugiere una posible premeditación del ataque.

Evidencias y antecedentes judiciales

La labor de recolección probatoria en la vivienda en Robledo arrojó resultados determinantes. Los investigadores del laboratorio móvil criminalístico no solo hallaron el teléfono celular de la víctima, sino que, en la habitación del primer piso, encontraron el documento de identidad y dos dispositivos móviles pertenecientes presuntamente a la pareja sentimental, evidencia que lo ubica de manera inequívoca en el lugar de los hechos y refuerza su condición de indiciado principal.

El expediente del presunto agresor, un hombre de 46 años de edad que ya se encuentra plenamente identificado por las autoridades, revela un largo historial de conflictos con la ley. Sus antecedentes judiciales incluyen múltiples anotaciones previas por delitos graves como violencia intrafamiliar (con un reporte reciente de hace menos de dos meses), constreñimiento ilegal, amenazas, e incluso tráfico de estupefacientes e inasistencia alimentaria.

El material probatorio recolectado, que incluye el aseguramiento del arma homicida y el barrido de cámaras de seguridad públicas y de locales comerciales aledaños a la residencia en Robledo, ya se encuentra bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades judiciales han desplegado los operativos correspondientes para lograr la judicialización del sospechoso y esclarecer las circunstancias exactas de este lamentable suceso de violencia de género.