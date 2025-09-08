¡Iba para la MLS! Futbolista colombiano falleció en accidente automovilístico

Resumen: Éder Smic Valencia Ambuila, una prometedora figura del fútbol colombiano de solo 16 años, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Guachené, Cauca. El joven, que formaba parte de la Academia Alemana de Popayán, había firmado un contrato con el equipo New York Red Bulls de la MLS y estaba a punto de viajar a Estados Unidos para unirse a sus filas. Su muerte ha conmocionado profundamente al mundo deportivo, que lamenta la pérdida de una carrera que se vislumbraba exitosa y llena de futuro.
Trágica pérdida en el fútbol colombiano, la joven promesa, Éder Smic Valencia Ambuila, de tan solo 16 años, perdió la vida en un accidente automovilístico en Guachené, Cauca.
El joven, que se perfilaba como una de las futuras estrellas del fútbol nacional, pertenecía a la Academia Alemana de Popayán.
La Academia Alemana de Popayán, es un club formativo que lo vio crecer y donde demostró su gran talento.
La noticia ha conmocionado al mundo deportivo, pues se ha revelado que Éder Smic Valencia estaba a punto de cumplir su más grande sueño.
Según lo que ha confirmado su familia, el joven futbolista había firmado un contrato con el prestigioso equipo de la MLS, New York Red Bulls.
El joven jugador tenía planeado viajar la próxima semana a Estados Unidos para unirse a las filas del club.
Éder, había desarrollado un destacado proceso deportivo que lo había llevado a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol caucano.
Sus cualidades técnicas y su disciplina en el campo lo habían puesto en el radar de varios cazatalentos, lo que finalmente le abrió las puertas a un futuro brillante en el fútbol profesional.
La comunidad deportiva y la Academia Alemana de Popayán lamentaron profundamente la partida de este talentoso deportista.
Su muerte, sin duda, fue un golpe duro e inesperado y dejó un vacío inmenso y trunca una carrera que prometía grandes éxitos tanto en el ámbito nacional como internacional.
Más noticias de Deporte
Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.