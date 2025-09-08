Trágica pérdida en el fútbol colombiano, la joven promesa, Éder Smic Valencia Ambuila, de tan solo 16 años, perdió la vida en un accidente automovilístico en Guachené, Cauca.

El joven, que se perfilaba como una de las futuras estrellas del fútbol nacional, pertenecía a la Academia Alemana de Popayán.

La Academia Alemana de Popayán, es un club formativo que lo vio crecer y donde demostró su gran talento.

La noticia ha conmocionado al mundo deportivo, pues se ha revelado que Éder Smic Valencia estaba a punto de cumplir su más grande sueño.

Según lo que ha confirmado su familia, el joven futbolista había firmado un contrato con el prestigioso equipo de la MLS, New York Red Bulls.

¡Iba para la MLS! Futbolista colombiano falleció en accidente automovilístico

El joven jugador tenía planeado viajar la próxima semana a Estados Unidos para unirse a las filas del club.

Éder, había desarrollado un destacado proceso deportivo que lo había llevado a consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol caucano.

Sus cualidades técnicas y su disciplina en el campo lo habían puesto en el radar de varios cazatalentos, lo que finalmente le abrió las puertas a un futuro brillante en el fútbol profesional.

La comunidad deportiva y la Academia Alemana de Popayán lamentaron profundamente la partida de este talentoso deportista.

Su muerte, sin duda, fue un golpe duro e inesperado y dejó un vacío inmenso y trunca una carrera que prometía grandes éxitos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Más noticias de Deporte