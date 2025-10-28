Resumen: Un hombre fue enviado a la cárcel tras ser acusado de asesinar y abusar sexualmente de su pareja en Bosa, Bogotá. Durante el ataque, también agredió a otra mujer y a una menor, provocó un incendio y huyó con pertenencias de la víctima. La Fiscalía le imputó múltiples delitos, mientras las autoridades continúan el proceso judicial.

¡Feminicidio en Bosa! Hombre enviado a la cárcel por asesinar y abusar sexualmente de su pareja

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a un hombre acusado de asesinar a su compañera sentimental y cometer agresiones contra otras personas en una vivienda del barrio La Esmeralda, en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre, cuando el hombre presuntamente ingresó al inmueble, golpeó y abusó sexualmente de su pareja antes de asfixiarla hasta causarle la muerte.

Durante el ataque, también habría agredido a otra mujer y a una menor que se encontraban en la vivienda, amordazándolas y provocando un incendio al manipular los registros de gas.

Tras cometer el crimen, el agresor presuntamente sustrajo dinero, un celular y la motocicleta de la víctima para huir del lugar. Gracias a la rápida reacción de las víctimas sobrevivientes y de las autoridades, se logró controlar la conflagración y socorrer a las personas afectadas, mientras que la víctima principal fue hallada sin vida.

Las investigaciones del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) revelaron que la mujer había sido víctima de violencia física, verbal y de género desde febrero de 2023 por parte de su pareja.

Ante estos hechos, la Fiscalía de la Unidad de Vida de Bogotá le imputó múltiples delitos, entre ellos feminicidio agravado, acceso carnal violento con persona incapaz de resistir, tentativa de homicidio agravado, acto sexual violento, hurto calificado y agravado, e incendio. Los cargos no fueron aceptados por el acusado.

La decisión judicial busca garantizar que el presunto responsable permanezca privado de la libertad mientras continúa el proceso legal, asegurando justicia para la víctima y protección para las sobrevivientes del hecho.