Resumen: Gabriela, de 28 años, fue víctima de feminicidio en Sevilla. Su expareja la atacó con arma blanca y difundió un video en redes sociales antes de ser detenido.

Horror en Sevilla: Colombiano asesinó a su expareja sentimental y subió video tras el crimen

La comunidad de Sevilla, España, se encuentra consternada tras el presunto feminicidio de Gabriela, una joven de 28 años y madre de una niña, a manos de su expareja sentimental, un colombiano de 21 años.

El crimen ocurrió en la madrugada del domingo y ha generado repudio nacional, no solo por la violencia del ataque sino también por el hecho de que el agresor utilizó las redes sociales de la víctima para difundir una grabación posterior.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en el portal de la vivienda de Gabriela, tras una fuerte discusión.

Al parecer, el hombre desenfundó un arma blanca y le propinó una herida mortal. La víctima alcanzó a salir a pedir ayuda, pero cuando los vecinos alertaron a los servicios de emergencia, estos confirmaron que ya no tenía signos vitales.

El presunto agresor, luego de publicar un video en Instagram, intentó quitarse la vida y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial.

Autoridades confirmaron que Gabriela había presentado denuncias previas por violencia de género contra el mismo hombre, lo que derivó en su inclusión en el sistema VioGén. Sin embargo, al finalizar la relación, la medida perdió vigencia.

De confirmarse como feminicidio, Gabriela sería la víctima número 29 de este tipo de delito en España en lo corrido del 2025.

