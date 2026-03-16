A los indígenas que llegaron a La Alpujarra los estarían utilizando: ni saben por qué están protestando

Resumen: La reciente movilización indígena en Medellín ha generado una fuerte controversia tras revelarse testimonios de manifestantes, provenientes de departamentos como Chocó y Córdoba, que aseguran desconocer los motivos de la protesta y afirman estar allí únicamente por "cumplir órdenes" de sus líderes. Esta falta de claridad entre las bases, sumada a la presencia de menores de edad en las concentraciones, ha encendido las alarmas de las autoridades locales sobre una posible instrumentalización política y logística de estas comunidades, mientras crece la incertidumbre sobre quién financia su traslado masivo a la capital antioqueña.

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Una serie de testimonios recolectados durante las recientes movilizaciones indígenas en la capital antioqueña ha encendido las alarmas sobre la verdadera naturaleza de las protestas. Según reportes, varios manifestantes han confesado desconocer los motivos de su presencia en la ciudad, afirmando que su llegada responde estrictamente a “órdenes” de sus superiores.

“Estamos cumpliendo órdenes”

La situación más crítica se evidencia en las declaraciones de comuneros que, tras ser consultados sobre el pliego de peticiones o las razones de la movilización frente a la Alpujarra, no logran dar una respuesta clara.

Origen foráneo: Se ha identificado que un número significativo de los manifestantes no pertenece a los resguardos de Antioquia, sino que han sido trasladados desde departamentos vecinos como Chocó y Córdoba.

Falta de información: “A nosotros nos dijeron que teníamos que venir y aquí estamos, pero no sabemos bien qué es lo que se está pidiendo”, señaló uno de los participantes bajo condición de anonimato.

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Las preocupaciones de la Personería y el Distrito

La administración local y los entes de control han manifestado su preocupación por las condiciones en las que se encuentran estas comunidades en el espacio público:

Presencia de menores: Se ha observado una alta concentración de niños y niñas en las zonas de concentración de los indígenas, lo que eleva el riesgo de vulneración de derechos, especialmente ante las inclemencias del clima y la falta de salubridad.

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Instrumentalización: Las autoridades investigan si existe una posible instrumentalización de los indígenas con fines políticos ajenos a sus necesidades territoriales.

Logística incierta: Existe un interrogante sobre quién está financiando el transporte, la alimentación y la logística de cientos de personas que han llegado a la ciudad de manera masiva.

El contraste con la dirigencia

Mientras que las bases expresan confusión, los líderes de la Minga insisten en que la movilización es legítima y busca el cumplimiento de acuerdos pactados anteriormente con el Gobierno Nacional y local. Sin embargo, la brecha entre el discurso de los cabecillas y el conocimiento de los manifestantes de base ha generado un fuerte debate en la opinión pública medellinense.

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