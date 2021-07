Feliz cumpleaños Carmen Villalobos

Yorley del Carmen Villalobos, conocida como Carmen Villalobos, está de cumpleaños hoy martes 13 de julio y compartió en sus redes sociales la felicidad de cumplir 37.

La actriz de ‘Café, con aroma de mujer’ del canal RCN, decidió incluir a sus seguidores en su celebración y con una espléndida fotografía les habló de su felicidad.

«Hoy es mi cumple y estoy feliz. Amo cumplir años y poderlos celebrar», escribió la talentosa mujer en sus redes sociales.

En pocas horas, la publicación alcanzó en Instagram los 446,465 likes y más de 7300 comentarios que la inundaron de buenos deseos y felicitaciones.

Ella continuó, «cuando digo celebrar, no me refiero a una gran fiesta, me refiero a poderlo pasar junto a los míos y llenita de salud y felicidad. Gracias Dios por un año más de vida. Gracias por tantas bendiciones».

