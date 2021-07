Por «mostrar más de la cuenta», modelo aseguró que no la dejaron subir a un avión

La modelo turca Deniz Saypinar, de 26 años de edad, denunció a través de su cuenta de Instagram, que una aerolínea la discriminó por la ropa que usaba al momento de abordar un avión.

El hecho ocurrió en Texas, Estados Unidos, porque el personal de la aerolínea consideró que el vestido que llevaba no era el apropiado, por lo que le insinuaron que mostraba más de la cuenta.

La modelo, quien es la primera estadounidense en ganar la Competencia Nacional de Bikini Fitness del país, se trasladó de su país natal hacía Los Ángeles, por cuestiones de trabajo y asuntos personales, cuando, en uno de sus viajes sucedió el incidente.

“Soy deportista y ahora tengo que esperar aquí hasta la mañana. Me gusta usar ropa femenina que revele mi feminidad, pero nunca me visto de una manera que ofenda a nadie. Soy lo suficientemente madura y civilizada como para saber lo que puedo y no puedo ponerme. No merezco ser tratada como la peor persona del mundo por usar shorts cortos. Me siento insultada. No me dejaron subir al avión porque usar estos shorts en Estados Unidos”, manifestó.

