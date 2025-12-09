Resumen: Miles de personas llenaron el barrio Buenos Aires durante la Noche de Velitas, donde Feid ofreció un concierto gratis anunciado a última hora. La fiesta se encendió con DJ sets, sancocho en la calle y la llegada sorpresa de Ryan Castro, Ñejo y Silvestre Dangond, cuya aparición desató el momento más celebrado de la noche. El evento se convirtió en una celebración masiva que unió música, barrio y tradición.

¡Feid encendió la Noche de Velitas! El artista armó un concierto gratis en Medellín con Silvestre, Ryan y Ñejo como sorpresa

Miles de personas se reunieron en el barrio Buenos Aires, en Medellín, luego de que Feid ofreciera un concierto gratuito anunciado pocas horas antes en sus redes sociales. La presentación terminó convertida en una celebración masiva marcada por largas horas de música, artistas invitados y el ambiente festivo propio de la temporada navideña.

La jornada comenzó con varios DJ sets y presentaciones de DJ Fla, DJ Evento, DJ Sebaxxs, JhayP, Ñejo, Rios y Los Hermanos Aicardi. Entre baile, música y ollas de sancocho en plena calle, la energía fue creciendo, y en redes empezaron a circular videos que destacaban el ambiente desbordado de alegría —y por momentos bastante eufórico— que se vivía en tarima.

La primera sorpresa llegó con Ryan Castro, quien apareció sin previo aviso para unirse a Feid y Ñejo, protagonizando momentos que rápidamente se hicieron virales entre los asistentes.

El momento cumbre: Silvestre Dangond llega al barrio

La emoción alcanzó su punto más alto cuando Silvestre Dangond subió al escenario invitado por Feid. Juntos interpretaron “Que no se enteren”, un clásico del vallenato que generó uno de los instantes más celebrados de la noche por la mezcla natural entre ambos géneros.

El cantante guajiro, visiblemente conmovido, recordó sus raíces y destacó la unión del barrio, dejando un mensaje que conectó de inmediato con el público. Tras su aparición, surgieron especulaciones sobre si esta colaboración podría repetirse en otras fechas de diciembre, aunque hasta el momento ninguno de los artistas ha hecho anuncios al respecto.

El concierto dejó una idea clara: más que un espectáculo gratuito, fue un gesto de cercanía que celebró la música, las raíces y la comunidad que ha acompañado a Feid desde sus comienzos.