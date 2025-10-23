Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El deprimido de la Feria de Ganado fue cerrado por inundación debido a fuertes lluvias en Medellín. SIATA reporta persistencia de precipitaciones intensas en el Valle de Aburrá.

¡Qué aguacero tan bravo! Cerrado el deprimido de la Feria de Ganado por inundación

En la tarde de este jueves 23 de octubre, las autoridades reportaron el cierre total del deprimido de la Feria de Ganado, en Medellín, debido a una inundación ocasionada por las fuertes lluvias que se registran en el Valle de Aburrá.

De acuerdo con el Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá (SIATA), desde la 1:00 p.m. se presentan precipitaciones de alta intensidad en varias zonas del distrito y los municipios de Envigado, Girardota y Copacabana, así como lluvias de intensidad moderada en Barbosa.

El sistema indicó que las lluvias se desplazan hacia el nororiente, lo que podría generar más afectaciones viales y anegaciones en otros puntos de la ciudad.

A las 2:05 p.m., SIATA actualizó el reporte indicando que persisten las precipitaciones de alta intensidad en Copacabana, Bello, La Estrella y Medellín, y de moderada a baja intensidad en Itagüí, Barbosa, Girardota y Envigado.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar vías alternas y conducir con precaución, especialmente en sectores con propensión a encharcamientos o deslizamientos.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) mantiene monitoreo constante en los sectores más afectados y recordó que los conductores deben evitar transitar por pasos deprimidos o zonas inundadas.

#SIATAnoticias | (14:05) ️Persisten las precipitaciones de alta intensidad en Copacabana, Bello, La Estrella y Medellín, y de moderada a baja intensidad en Itagüí, Barbosa, Girardota y Envigado. El sistema continúa su desplazamiento hacia el nororiente. pic.twitter.com/k6FEnrMwjX — siatamedellin (@siatamedellin) October 23, 2025

