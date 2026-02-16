Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez destacó que Castilla completa 47 días sin homicidios en 2026. Reportó reducciones en hurtos y advirtió que seguirá el combate a estructuras.

‘Les estamos dando duro’: Fico Gutiérrez destaca la caída del hurto y los 47 días sin homicidios en Castilla

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó un balance contundente sobre la transformación en materia de seguridad que vive la comuna 5, Castilla. Actualmente, este sector celebra una cifra histórica: 47 días sin un solo homicidio en lo que va del 2026.

Ante este panorama, el mandatario fue enfático en que la clave ha sido el combate frontal a las bandas que operan en la zona.

“No vamos a parar el combate a las estructuras criminales. Hemos dado golpes estructurales de la mano de la Fiscalía y la Policía”, afirmó Gutiérrez.

Para el alcalde, el éxito en Castilla no es un hecho aislado, sino una estrategia que se replica en otros sectores como el 12 de Octubre, Aranjuez y Robledo. Según las cifras entregadas por el mandatario, la seguridad en Castilla muestra que: el hurto de motos cayó un 65%, el robo a residencias bajó un 50% y el hurto a comercio se redujo en un impresionante 70%.

A pesar del optimismo por el cero en la cuenta de muertes violentas, el mandatario mantuvo una postura realista frente a los desafíos que aún persisten en el territorio.

Gutiérrez reconoció que la extorsión sigue siendo el “dolor de cabeza” para los comerciantes y habitantes, por lo que su instrucción es “seguirse concentrando más duro” para desmantelar las rentas ilícitas.

“Vamos por buen camino, pero falta mucho. Estamos apretando como es”, concluyó el alcalde, reafirmando que la articulación con redes de WhatsApp de comerciantes y la presencia institucional seguirán siendo la estrategia de la seguridad.

