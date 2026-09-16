Resumen: Con la confirmación de los decesos, los equipos de rescate de la Fuerza Aérea Colombiana y los organismos de socorro iniciarán los complejos protocolos de extracción de los cuerpos desde la agreste zona a 9.000 pies de altura

¡Urgente! Presidente confirma que todos los ocupantes del Cessna fueron hallados sin vida

Minuto30.com .- Las esperanzas de encontrar con vida a los ocupantes de la avioneta tipo Cessna T206, que se estrelló en los límites entre Chocó y Risaralda, se apagaron de manera definitiva. El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida de los cinco tripulantes, poniendo fin a la angustiosa búsqueda en el Parque Nacional Natural Tatamá.

El trágico desenlace fue comunicado oficialmente al país a través de la cuenta de X del primer mandatario, quien lamentó profundamente el suceso y entregó los detalles de la aeronave siniestrada, identificada con la matrícula HK-4985.

El mensaje del Jefe de Estado

«Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206 […] Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida», expresó el presidente De La Espriella en su pronunciamiento público.

En medio del dolor que embarga al país por la pérdida de esta misión humanitaria, el mandatario extendió sus condolencias a los allegados de las víctimas: «Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia. Paz en sus tumbas».

Un triste adiós a la misión médica

El siniestro cobra la vida de un equipo de mujeres que regresaba a Bogotá tras haber entregado sus conocimientos y vocación de servicio a la comunidad, luego de permanecer varios días en el municipio de Condoto (Chocó) realizando brigadas médicas y consultas especializadas. Las víctimas fatales de esta tragedia son:

Mehmet Cankaya: Piloto de la aeronave.

Perla Costanza Álvarez: Profesional de la salud.

Sandy García: Profesional de la salud.

María Guzmán: Profesional de la salud.

Yuliza Figueredo: Profesional de la salud.

Con la confirmación de los decesos, los equipos de rescate de la Fuerza Aérea Colombiana y los organismos de socorro iniciarán los complejos protocolos de extracción de los cuerpos desde la agreste zona a 9.000 pies de altura, para su posterior traslado y entrega a Medicina Legal.