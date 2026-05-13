Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez cuestionó al Gobierno nacional tras la negativa de libertad para alias ‘Lindolfo’, excabecilla de La Oficina de Envigado.

La dura reacción de Federico Gutiérrez por caso de alias ‘Lindolfo’: ‘Puro show’

El sistema judicial colombiano ratificó la permanencia en prisión de Sebastián Murillo, conocido como alias ‘Lindolfo’, tras negarle una solicitud de libertad condicional.

La decisión judicial, que ya fue apelada por su defensa, sostiene que el excabecilla de ‘La Oficina’ debe continuar cumpliendo su condena de 18 años y 6 meses en el centro penitenciario de Itagüí. Este fallo se produce en medio de un clima de tensión política por los recientes escándalos de indisciplina dentro de dicho penal.

Ante esta determinación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó duras críticas contra el Gobierno Nacional. El mandatario calificó de «puro show» las medidas adoptadas tras la polémica fiesta vallenata ocurrida en la cárcel, señalando que el traslado de algunos internos no soluciona los problemas de fondo.

Gutiérrez fue enfático al denunciar que desde ese centro de reclusión se siguen coordinando delitos graves como extorsiones, homicidios y explotación sexual infantil, mientras la infraestructura de seguridad, como las cámaras de vigilancia, presenta fallas sospechosas.

Lea también: Cayó en Bogotá presunto implicado en robo de $100 millones: recuperaron carro y equipos tecnológicos

Sigue al canal de WhatsApp de Medellín Ciudad

El alcalde aseguró que el caso de alias ‘Lindolfo’ y otros cabecillas refleja una supuesta intención del Ejecutivo por otorgar garantías excesivas a criminales peligrosos.

«Lo que ha querido Petro es dejarlos en libertad», afirmó Gutiérrez, vinculando estas acciones con estrategias electorales pasadas. A pesar de denunciar amenazas contra su integridad por parte de estas estructuras, el mandatario paisa manifestó que no guardará silencio frente a lo que considera una «artimaña» para beneficiar a quienes han afectado la seguridad del Valle de Aburrá.

Actualmente, alias ‘Lindolfo’ se desempeña como vocero en las mesas de paz urbana, rol que sus abogados pretendían usar para redimir pena.

Más noticias de Medellín