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Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez entregó un balance preliminar sobre el temblor en Medellín y confirmó la activación de los organismos de emergencia.

¡Medellín activa todo tras el temblor! Esto dijo Federico Gutiérrez sobre las afectaciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entregó en la mañana de este lunes 10 de agosto un primer balance sobre la situación en la ciudad tras el fuerte sismo que sacudió buena parte del país.

El mandatario señaló que, hasta las 8:25 de la mañana, no se tenían reportes de personas fallecidas en Medellín ni de colapsos completos de infraestructura. Sin embargo, indicó que sí se habían identificado algunos daños que estaban siendo verificados y atendidos por los organismos correspondientes.

Gutiérrez explicó que la ciudad activó sus capacidades de emergencia para revisar tanto infraestructura pública como privada y acompañar a los ciudadanos que pudieran requerir atención.

Entre las entidades que activaron sus protocolos se encuentra el Metro de Medellín, que suspendió temporalmente el servicio mientras se realizaban las verificaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios.

También fueron activadas las redes de hospitales, clínicas, Bomberos Medellín y el sistema de emergencias, con equipos desplegados en diferentes sectores para identificar posibles afectaciones.

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El alcalde hizo además un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación de emergencia a la línea 123 y pidió mantener la calma mientras avanzan las inspecciones.

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“Estamos pendientes como ciudad”, señaló Gutiérrez, quien también manifestó la disposición de Medellín para apoyar, si fuera necesario, la atención de emergencias en otras zonas del país y particularmente en Chocó, donde se ubicó el epicentro del movimiento sísmico.

El temblor en Medellín se registró alrededor de las 7:34 de la mañana y tuvo una magnitud que posteriormente fue revisada a 7,4 por el Servicio Geológico Colombiano, con epicentro en San José del Palmar, Chocó.

El mandatario aclaró que el reporte entregado durante las primeras horas era preliminar y que todavía no era posible establecer un balance definitivo, debido a que los organismos de emergencia continuaban recorriendo la ciudad y verificando el estado de las estructuras.

La recomendación de las autoridades es reportar cualquier afectación y seguir únicamente la información oficial mientras continúa la evaluación de los daños.

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