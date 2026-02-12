¡Garantías para todos! Fico Gutiérrez garantiza seguridad a candidatos presidenciales en Medellín

Resumen: El alcalde Federico Gutiérrez ordenó un dispositivo especial de seguridad en Medellín para las visitas de los candidatos Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Medellín se convirtió este jueves, 12 de febrero, en el epicentro de la actividad política del país con la presencia simultánea de dos de los candidatos que lideran los sondeos de intención de voto: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

Ante este panorama, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, envió un mensaje contundente de neutralidad y protección institucional, asegurando que desde la alcaldía se han dispuesto todos los recursos para que el proselitismo se desarrolle en paz, sin importar las corrientes ideológicas de los aspirantes.

“Mi instrucción es muy clara, garantizar la seguridad a todos los candidatos que visiten la ciudad, independientemente de la corriente política, independientemente de lo que representen”, afirmó Gutiérrez.

El mandatario confirmó que sostuvo conversaciones directas con el General Castaño, Comandante de la Policía Metropolitana, para coordinar los dispositivos que acompañarán los eventos masivos en puntos estratégicos como el Parque Berrío y el sector de Castilla.

Para el alcalde, el papel de la institucionalidad es permitir que los ciudadanos elijan con libertad tras escuchar las propuestas.

“Esa es la forma nuestra de cuidar la democracia, es dar garantías para que todos puedan comunicar sus propuestas y que sea la gente la que elija”, puntualizó.

Mientras Iván Cepeda, del Pacto Histórico, se concentra en el corazón del centro de la ciudad, Abelardo de la Espriella, avanza con su agenda en el noroccidente y continuará este próximo viernes en la Plaza Minorista y la Comuna 13, ambos bajo el mismo esquema de vigilancia prometido por la alcaldía de Medellín.

