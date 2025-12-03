Menú Últimas noticias
    Con doce tiros, un tiquete de parqueadero y un cartel amenazante: asi encontraron un hombre muerto en La Sierra

    Vestía casi todo negro y tenia un tatuaje en el pecho ¿lo reconoce?

    Publicado por: SoloDuque

    Con doce tiros, un tiquete de parqueadero y un cartel amenazante: asi encontraron un hombre muerto en La Sierra

    Resumen: La víctima, de identidad desconocida, presentaba un total de 12 orificios de bala distribuidos en el torso, flancos y brazos, además de una laceración en el rostro. Junto al cuerpo, los sicarios dejaron un mensaje intimidante en un cartón que decía: "Por rata".

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Un violento homicidio sacudió el barrio La Sierra, jurisdicción de Villa Hermosa en Medellín, donde fue encontrado el cuerpo de un hombre que recibió una ráfaga de disparos. No se reportan capturas por el crimen.

    Doce tiros, un rayón en la cara y un mensaje en un cartón

    La víctima, de identidad desconocida, presentaba un total de 12 orificios de bala distribuidos en el torso, flancos y brazos, además de una laceración en el rostro. Junto al cuerpo, los sicarios dejaron un mensaje intimidante en un cartón que decía: “Por rata”.

    El hombre vestía en casi su totalida de negro: gorra, buso, camiseta y tenis negros con suela blanca, y jean azul. Como pertenencias se hallaron un reloj marca Guess de color azul, unas tijeras a la mitad y un cortafierro. También se identificó un tatuaje en la región pectoral.

    Identifiaron su moto

    Según versiones extraoficiales, la víctima del violento homicidio en el barrio La Sierra, aunque no era residente, habría estado frecuentando un parqueadero de la zona durante el último mes, a veces en solitario y otras en compañía de otro hombre.

    El día del crimen, el hombre llegó en su motocicleta, pero luego tomó un taxi y nunca regresó por el vehículo. Cuentan que Llas autoridades habrían hallado el tiquete del parqueadero en su bolsillo.

    Se investiga si el patrón de visitas y el abandono de su vehículo están ligados a un ajuste de cuentas.

