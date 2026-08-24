¡Fatal madrugada en Medellín! Joven murió en aparatoso accidente entre dos motocicletas

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Resumen: Una joven de 18 años murió tras un grave accidente ocurrido durante la madrugada en la carrera 65 de Medellín. Según el reporte preliminar, una motocicleta chocó contra un sardinel y posteriormente colisionó con otro vehículo. El siniestro dejó además tres personas lesionadas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Una joven de 18 años murió durante la madrugada del domingo 23 de agosto, luego de verse involucrada en un siniestro vial registrado en la carrera 65, en Medellín.

De acuerdo con la información conocida sobre el caso, el accidente ocurrió hacia la 1:55 de la madrugada. En el hecho estuvieron involucradas dos motocicletas que, según el reporte, habrían chocado inicialmente contra un objeto fijo y posteriormente colisionaron entre sí.

La víctima se movilizaba como acompañante en una de las motocicletas involucradas. Tras el accidente, fue trasladada a un centro asistencial, donde posteriormente se realizó la diligencia correspondiente durante la mañana del mismo domingo.

¿Qué se sabe del accidente?

Según el reporte, las dos motocicletas involucradas serían del mismo tipo y tendrían características similares. Ambas estarían registradas a nombre de una empresa dedicada a la compraventa de vehículos.

La información preliminar señala que las motocicletas circulaban por la carrera 65, en sentido norte-sur, cuando una de ellas chocó contra un sardinel. Posteriormente se produjo la colisión con la segunda motocicleta.

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El reporte también indica que las placas de ambas motocicletas se encontraban tapadas al momento del procedimiento. Asimismo, se investiga la circunstancia relacionada con una posible velocidad excesiva, aunque este aspecto hace parte de la información preliminar del caso.

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Tres personas resultaron lesionadas

Además de la joven que falleció, otras tres personas estuvieron involucradas en el hecho y resultaron lesionadas.

El conductor de la motocicleta en la que se movilizaba la víctima sufrió un trauma craneoencefálico severo y una fractura de cráneo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

En la segunda motocicleta se movilizaban el conductor y una acompañante. El conductor fue valorado y, según el reporte, el examen de embriaguez practicado tuvo resultado negativo. Posteriormente fue remitido para atención médica.

La acompañante de este segundo vehículo también resultó lesionada y fue trasladada a un centro asistencial. Entre las lesiones reportadas se encuentran un trauma craneoencefálico leve, múltiples abrasiones y una contusión en la rodilla izquierda.

Las autoridades adelantan las diligencias correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió el siniestro y determinar las circunstancias que llevaron a la colisión entre las dos motocicletas.

El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes, mientras se recopilan los elementos necesarios para esclarecer la dinámica del accidente.