Resumen: Cuatro personas fueron capturadas en Medellín durante dos operativos relacionados con hurto, armas de fuego, receptación y falsedad marcaria.

No alcanzaron a escapar: cuatro capturados tras denuncias de hurto con arma de fuego en Medellín

Cuatro personas fueron capturadas en Medellín durante dos procedimientos realizados de manera conjunta entre la Alcaldía y la Policía Nacional, luego de denuncias relacionadas con hechos de hurto registrados en distintos sectores de la ciudad.

Uno de los operativos se desarrolló en Manrique, donde las autoridades activaron un plan candado en la carrera 44 con calle 89 tras recibir información sobre una motocicleta que habría sido utilizada en un hurto, durante el cual una persona resultó lesionada.

Con apoyo del sistema de cámaras LPR, los uniformados realizaron el seguimiento del vehículo y posteriormente interceptaron a dos hombres. Durante el registro fue encontrada un arma de fuego traumática dentro de uno de los cascos que llevaban.

La revisión de la motocicleta permitió establecer, además, que la placa instalada no correspondía al vehículo y que este tenía un reporte por hurto. Los dos ocupantes fueron capturados por los delitos que correspondan.

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El segundo procedimiento tuvo lugar en inmediaciones de la glorieta de Solla, donde otros dos hombres fueron detenidos después de que un ciudadano señalara a uno de ellos como presunto responsable de un hurto.

Durante la intervención, los uniformados incautaron un revólver con seis cartuchos y recuperaron elementos que serían producto del robo. También fue inmovilizada una motocicleta por una presunta conducta relacionada con falsedad marcaria.

Los cuatro capturados en Medellín, junto con las armas, vehículos y demás elementos recopilados durante los procedimientos, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de adelantar las actuaciones judiciales correspondientes.

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