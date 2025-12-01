Resumen: Un joven perdió la vida en un zoológico de Brasil tras ingresar a la jaula de una leona, un acto que desencadenó un ataque fatal. El suceso llevó al cierre temporal del parque y a la apertura de una investigación que busca establecer cómo logró evadir los controles de seguridad, si hubo fallas en el protocolo del recinto y qué responsabilidad podría recaer sobre la administración del zoológico.

¡Fatal imprudencia! Joven murió tras ingresar a la jaula de una leona en un zoológico de Brasil

Una tragedia sacudió este domingo a la ciudad de João Pessoa, en el estado de Paraíba (Brasil), luego de que un joven de 19 años perdiera la vida tras ingresar sin autorización al recinto de una leona en el Parque Zoobotánico Arruda Câmara. El hecho ocurrió frente a decenas de visitantes que no daban crédito a lo que estaban presenciando.

Según las primeras versiones, el joven logró burlar varias barreras del zoológico al trepar un muro de más de seis metros de altura y usar un árbol como apoyo para descender directamente al hábitat del felino. Las autoridades indicaron que el ingreso no autorizado no pudo ser anticipado dentro de los protocolos regulares de seguridad, ya que el parque contaba con todas las barreras y medidas de protección en funcionamiento.

Una vez dentro del recinto, la leona —una hembra de 18 años nacida en el mismo zoológico— reaccionó de inmediato ante la presencia del intruso. Parte del hecho quedó registrado en videos grabados por visitantes que estaban cerca del lugar, donde se observa al joven descender del árbol y, en cuestión de segundos, ser alcanzado por el animal. Aunque el ataque no se aprecia por completo debido a la infraestructura del recinto, sí se captan momentos de pánico entre los presentes.

El personal del zoológico intervino rápidamente utilizando humo de extintores para separar al felino, lo que permitió a los equipos médicos y policiales acceder al área. Sin embargo, al llegar, la Policía Militar y peritos del Instituto de Ciencias Forenses de Paraíba confirmaron que el joven había fallecido a causa de las heridas. Las autoridades investigan la posibilidad de que la víctima atravesara episodios de salud mental, aunque esta información no ha sido ratificada por su familia.

El parque difundió un comunicado lamentando lo sucedido y enviando un mensaje de solidaridad a los allegados del joven. Como medida inmediata, el establecimiento fue cerrado al público mientras avanza la investigación que busca esclarecer la secuencia exacta de los hechos.

Respecto al estado del animal, la administración aclaró que la leona se encuentra bajo evaluación veterinaria por el alto nivel de estrés al que fue sometida. También fue categórica al descartar cualquier tipo de medida letal contra el ejemplar, insistiendo en que se trató de una reacción instintiva frente a una invasión directa de su espacio. El equipo de especialistas del parque permanece atento a su recuperación emocional y física.

El zoológico mantendrá cerradas sus instalaciones hasta que finalicen las pesquisas oficiales y se definan eventuales ajustes a los protocolos de seguridad.