    ¡Advertencia de Trump! El presidente estadounidense declara “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo de Venezuela

    La medida afecta las operaciones comerciales y aumenta la incertidumbre en la región.

    Publicado por: Sara Cespedes

    El presidente estadounidense anuncia una serie de medidas de represalia, incluyendo aranceles, prohibiciones de viaje y sanciones.
    Foto: Archivo
    ¡Advertencia de Trump! El presidente estadounidense declara “cerrado en su totalidad” el espacio aéreo de Venezuela

    Resumen: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el espacio aéreo de Venezuela “cerrado en su totalidad”, afectando vuelos comerciales y aumentando la tensión en la región. La medida se da en medio de la presión de Washington sobre el gobierno de Nicolás Maduro y la escalada militar en el Caribe, mientras se intensifican advertencias sobre el tráfico de drogas y posibles acciones contra el régimen venezolano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este sábado que el espacio aéreo sobre y alrededor de Venezuela debe considerarse “cerrado en su totalidad”. El mensaje, publicado en su red social Truth, se dirigió a aerolíneas, pilotos y hasta presuntos traficantes de drogas y personas, sin ofrecer detalles adicionales sobre la medida.

    Esta decisión se produce en un contexto de tensión creciente entre Washington y Caracas, marcada por un despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Pacífico bajo la Operación Lanza del Sur, que busca presionar al gobierno de Nicolás Maduro. Aunque Trump asegura que la medida tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas, el régimen venezolano la interpreta como una estrategia para generar un cambio de gobierno.

    La advertencia ya ha tenido efectos inmediatos: al menos seis aerolíneas suspendieron sus vuelos hacia y desde Venezuela, entre ellas Iberia, TAP, Avianca, Latam, GOL y Turkish Airlines. Las autoridades venezolanas criticaron la suspensión y señalaron que constituye una acción unilateral de “terrorismo de Estado” por parte de Estados Unidos.

    Según informó The New York Times, el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente venezolano Nicolás Maduro habrían sostenido una conversación telefónica la semana pasada para evaluar un posible encuentro. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos gobiernos. Paralelamente, Trump advirtió que los esfuerzos para detener el tráfico de drogas desde Venezuela por tierra son “inminentes”, aumentando la incertidumbre en la región.

    Expertos internacionales advierten que la medida podría generar conflictos con el derecho internacional y afectaciones en la seguridad y el transporte aéreo regional. La Administración estadounidense ya había recomendado precaución a las aerolíneas debido a la intensificación de la actividad militar en la zona.

    El cierre del espacio aéreo, junto con la suspensión de vuelos y la creciente presión militar, refuerza un clima de tensión en la región y mantiene en alerta tanto a Venezuela como a los países vecinos, mientras la comunidad internacional observa de cerca los próximos movimientos de ambos gobiernos.


