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    ¡Fatal huida en Bogotá! Motociclista que intentó robar una cadena chocó contra un poste y murió

    La víctima del asalto resultó ser un militar retirado que reaccionó con su arma de fuego, provocando la veloz escapada del sujeto.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¡Fatal huida en Bogotá! Motociclista que intentó robar una cadena chocó contra un poste y murió
    Fotos: Captura de video
    ¡Fatal huida en Bogotá! Motociclista que intentó robar una cadena chocó contra un poste y murió

    Resumen: Un presunto ladrón murió en la localidad de Suba luego de intentar robar una cadena de oro y huir en motocicleta. Según las autoridades, la víctima del asalto reaccionó con un arma de uso personal y el motociclista, durante la fuga, perdió el control del vehículo y chocó contra un poste. El caso es investigado por la Fiscalía y el CTI.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Un presunto intento de robo terminó en tragedia en la localidad de Suba, luego de que un hombre que se movilizaba en motocicleta muriera tras chocar violentamente contra un poste mientras huía del lugar donde, al parecer, acababa de cometer un asalto.

    El hecho ocurrió en el sector de Las Villas y actualmente es materia de investigación por parte de las autoridades judiciales, que buscan establecer con exactitud cómo ocurrieron los hechos y determinar posibles responsabilidades.

    El presunto robo

    Según la información conocida hasta el momento, el motociclista habría intentado hurtarle una cadena de oro a un ciudadano que transitaba por la zona y que sería un militar retirado.

    En medio de la situación, la víctima reaccionó utilizando un arma de uso personal con salvoconducto vigente y realizó varios disparos contra el presunto delincuente, quien inmediatamente emprendió la huida en motocicleta.

    De acuerdo con el comandante de la estación de Policía de Suba, Julián Zarbotero, el caso se originó durante un intento de hurto cometido por un hombre que se movilizaba en moto.

    El choque que terminó en tragedia

    Luego de escapar del lugar, el motociclista recorrió varios metros hasta perder el control del vehículo cuando transitaba por la carrera 58 con calle 136.

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    El hombre terminó impactando contra un poste ubicado en el separador vial y cayó sobre una zona verde. Según los reportes preliminares, falleció en el lugar debido a la gravedad del choque.

    En videos que comenzaron a circular en redes sociales se observa el sitio acordonado por las autoridades mientras unidades judiciales adelantaban la inspección técnica y la recolección de evidencias.

    La Policía también confirmó que el ciudadano que accionó el arma se presentó voluntariamente ante las autoridades tras lo ocurrido.

    Investigación en manos de la Fiscalía

    El caso quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad encargada de avanzar en las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del hecho y verificar la legalidad de la reacción armada.

    Por su parte, funcionarios del CTI continúan recopilando pruebas, testimonios y registros de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido durante el intento de robo y la posterior huida del motociclista en el norte de Bogotá.


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