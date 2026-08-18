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Resumen: Jhon Jairo Calle murió tras resultar gravemente herido durante unas corralejas en Villa del Socorro, Caucasia. La Policía estableció que el evento no contaba con los requisitos legales y ordenó su suspensión, mientras el CTI adelanta las investigaciones. Además, la comunidad denunció posibles fallas en las condiciones de seguridad del lugar.

¡Fatal desenlace! Hombre murió tras ser embestido por un toro en corralejas de Caucasia

Una jornada de corralejas terminó con la muerte de Jhon Jairo Calle, un hombre oriundo de Montelíbano, Córdoba, que resultó gravemente herido durante el evento realizado en el corregimiento de Villa del Socorro, en Caucasia, Antioquia.

El hecho ocurrió durante el segundo día de estas actividades. Según la información conocida, Calle se encontraba dentro del ruedo cuando fue embestido por un toro de la ganadería La Sonrisa.

Tras resultar herido, varias personas intervinieron para retirarlo del lugar y fue trasladado de urgencia a un centro asistencial de Caucasia. Sin embargo, falleció poco después debido a la gravedad de las lesiones.

La actividad fue suspendida

Tras conocer el caso, la Policía realizó una inspección para verificar las condiciones en las que se desarrollaban las corralejas. El comandante de la Policía de Antioquia, coronel Luis Muñoz, confirmó que el evento no cumplía con los requisitos legales y administrativos necesarios.

«Como resultado de esta verificación, se estableció que la misma no contaba con los requisitos exigidos, por lo que se procedía a impartir la orden de policía para la suspensión inmediata de la actividad. El cuerpo técnico de investigación, CTI, adelantó los procedimientos correspondientes para establecer plenamente las circunstancias de este lamentable hecho», afirmó.

A raíz de esta situación, las autoridades ordenaron la suspensión inmediata de las corralejas, mientras el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adelantó las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias del fallecimiento.

Denuncias sobre las condiciones de seguridad

El desarrollo del evento también generó cuestionamientos por parte de habitantes de la zona, quienes denunciaron presuntas deficiencias en las medidas dispuestas para atender posibles emergencias.

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Entre los señalamientos se mencionó la supuesta ausencia de personal médico y ambulancias, además de un número insuficiente de uniformados para responder ante situaciones de riesgo. También se reportó el presunto ingreso de menores de edad al escenario.

Por su parte, la Personería de Caucasia solicitó explicaciones a la Alcaldía y a la Policía sobre las condiciones en las que se llevó a cabo la actividad.

El organismo pidió verificar la autorización administrativa, las medidas de gestión del riesgo, las pólizas, los protocolos de bienestar animal y la existencia de un Puesto de Mando Unificado.

Las restricciones para este tipo de actividades

El caso ocurre en medio de las restricciones establecidas en Colombia para los espectáculos que involucran animales.

La Corte Constitucional ratificó la prohibición de actividades como las corridas de toros, las corralejas, las peleas de gallos y el coleo. Para las corralejas, la medida comenzará a regir en 2027, mientras que para las corridas de toros el plazo establecido es 2028.

Mientras avanzan las actuaciones del CTI para esclarecer lo ocurrido en Villa del Socorro, las autoridades mantienen la investigación relacionada con la muerte de Jhon Jairo Calle Acuña.