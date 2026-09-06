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    Fatal choque de dos motos dejó tres muertos en la vía Tarazá-Cáceres: esto se sabe

    Las víctimas fueron trasladadas a un hospital, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

    Publicado por: Sara Cespedes

    Fatal choque de dos motos dejó tres muertos en la vía Tarazá-Cáceres: esto se sabe
    Foto: Tomada de redes sociales
    Fatal choque de dos motos dejó tres muertos en la vía Tarazá-Cáceres: esto se sabe

    Resumen: Tres personas murieron tras el choque de dos motocicletas en el sector San Felipe, en la vía Tarazá-Cáceres. Las víctimas fueron auxiliadas por la comunidad y trasladadas al hospital de Cáceres, mientras las autoridades investigan las circunstancias del accidente y una posible pérdida de visibilidad por el encandilamiento de las luces.

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    Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la noche de este sábado en la vía que comunica a Tarazá con Cáceres, en el Bajo Cauca antioqueño, dejó tres personas muertas tras la colisión de dos motocicletas.

    El siniestro se registró en el sector conocido como San Felipe, cerca de la Virgen, sobre esta vía nacional que comunica a Antioquia con la Costa Atlántica. En una de las motocicletas se movilizaba una pareja residente en Tarazá, mientras que en la otra viajaba un hombre oriundo de Cáceres.

    Las víctimas fueron identificadas como Leydi Diana Agudelo Gutiérrez, Ovidio de Jesús Villa Serna y Luis Gonzalo Marín Pérez. Agudelo y Villa se desplazaban juntos, mientras que Marín Pérez conducía la segunda motocicleta.

    La comunidad auxilió a las víctimas

    Luego de la colisión, varios ciudadanos que se encontraban en el sector acudieron para auxiliar a las personas involucradas y las trasladaron hasta el hospital de Cáceres.

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    Cuando las autoridades llegaron al sitio del accidente, no encontraron ni a las víctimas ni las motocicletas, pues estas habían sido retiradas por quienes participaron en el traslado. Ante esta situación, iniciaron la búsqueda para establecer qué había ocurrido con los ocupantes de los vehículos.

    Posteriormente, las autoridades establecieron que las tres personas habían sido llevadas al centro médico de Cáceres. Allí fueron encontradas sin vida, después de fallecer durante el traslado realizado por la comunidad.

    Investigan las causas del accidente

    Las circunstancias que provocaron el choque todavía no han sido establecidas oficialmente. Entre las versiones conocidas está la posibilidad de que los conductores hubieran perdido visibilidad por el encandilamiento generado por las luces de otros vehículos que transitaban por la vía.

    No obstante, esta hipótesis deberá ser verificada por las autoridades, que adelantan la investigación para establecer qué ocurrió y cuáles fueron los factores que intervinieron en la colisión.

    El accidente dejó como saldo la muerte de tres personas que se movilizaban en este corredor vial del Bajo Cauca antioqueño.

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