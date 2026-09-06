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Resumen: La alcaldesa de Bello, Lorena González, denunció una amenaza de muerte recibida a través del Instagram de la Secretaría de Medio Ambiente. La mandataria informó el caso a las autoridades y planteó que la intimidación podría estar relacionada con un proceso por presunto maltrato animal, en el que un ciudadano es señalado de agredir a dos perros. El próximo martes se realizará una audiencia sobre este caso, mientras se busca establecer quién está detrás de la amenaza.

Alcaldesa de Bello denuncia amenaza de muerte que estaría relacionada con caso de maltrato animal

La alcaldesa de Bello, Lorena González, denunció haber recibido una amenaza de muerte a través del chat de Instagram de la Secretaría de Medio Ambiente del municipio, en medio de un proceso por un presunto caso de maltrato animal ocurrido en una unidad residencial.

Según explicó la mandataria, un usuario identificado como Jajjajajjajaja.jas habría enviado el mensaje dirigido contra ella:

“Deja de subir mierda y ayuda a los animales, alcaldesa put… de mier… te vamos a matar”.

González aseguró que la intimidación ya fue puesta en conocimiento de las autoridades, con el propósito de establecer quién está detrás del perfil desde el cual fue enviada.

La hipótesis de la alcaldesa

La mandataria planteó que la amenaza podría estar relacionada con las actuaciones adelantadas por la administración municipal frente a un caso de presunto maltrato animal.

La denuncia fue presentada el pasado 1 de septiembre y señala a un ciudadano de presuntamente agredir a dos perros, un pitbull y un husky, en la unidad residencial Paisajes.

#URGENTE. Vecino de Bello (Antioquia) denunció que lleva cinco meses escuchando constantes golpes, arrastre de objetos y agresiones físicas contra dos perritis (loba y un pitbull) en un apartamento contiguo, sin que las llamadas a la Policía o a la administración den resultados. pic.twitter.com/zJ0Ytzaki4 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 1, 2026

En ese contexto, González informó que el próximo martes se realizará una audiencia en la Inspección de Medio Ambiente con el ciudadano señalado.

“El próximo martes se realizará la audiencia en la inspección de medio ambiente con el ciudadano señalado como agresor de los 2 perros en la unidad residencial Paisajes”, manifestó la funcionaria.

La diligencia hace parte de las actuaciones iniciadas tras la denuncia por los hechos relacionados con los animales. La alcaldesa también solicitó que se apliquen las disposiciones contempladas en la Ley Ángel.

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“2º, he pedido a las partes competentes que se apliquen las disposiciones de la ley Ángel con todo el rigor”, aseveró la funcionaria.

La convivencia se construye con respeto, no con amenazas. Este martes se realizará la audiencia por el caso de maltrato a dos caninos en Paisajes y he pedido aplicar la Ley Ángel con todo el rigor. La amenaza ya está en conocimiento de las autoridades. pic.twitter.com/A3jPt19iWT — Lorena González (@Lore_GonzalezOs) September 5, 2026

Una conexión que aún no ha sido establecida

Aunque González considera que la intimidación podría estar relacionada con el proceso por presunto maltrato animal, hasta el momento no se ha establecido públicamente que quien envió el mensaje sea la misma persona señalada en ese caso.

La investigación deberá determinar además quién está detrás del perfil Jajjajajjajaja.jas y las circunstancias en las que fue enviada la amenaza.

De esta manera, mientras avanza el proceso relacionado con los dos perros, las autoridades deberán establecer si existe alguna conexión entre ese caso y la intimidación denunciada por la alcaldesa de Bello.