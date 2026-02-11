¡Tensión en Briceño! Comunidad impidió que el Ejército destruyera explosivos de las disidencias

Resumen: En Briceño, Antioquia, una asonada impidió que el Ejército desactivara explosivos del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Dos artefactos siguen activos.

Una situación de violencia se vive en la vereda El Roblal, en jurisdicción del municipio de Briceño, tras una asonada protagonizada por civiles que interrumpió un operativo militar.

Tropas del Batallón de Artillería de Campaña N.º 4 se encontraban en la zona neutralizando varios explosivos instalados presuntamente por el Frente 36 de las disidencias de las FARC, cuando fueron rodeados y atacados por un sector de la comunidad.

De acuerdo con el reporte oficial, el personal experto en antiexplosivos alcanzó a detonar de manera controlada uno de los tres dispositivos hallados inicialmente en una vía veredal. No obstante, la operación tuvo que ser suspendida cuando un grupo de personas, presuntamente instrumentalizadas y bajo presión del grupo ilegal liderado por alias ‘Calarcá’, arremetió contra los uniformados.

Para evitar un enfrentamiento con la población civil, los soldados se retiraron del lugar, dejando dos de los explosivos aún activos sobre el terreno, lo que representa una amenaza latente para los campesinos que transitan por allí.

La Cuarta Brigada del Ejército rechazó enérgicamente la utilización de la comunidad para entorpecer la labor constitucional de la Fuerza Pública. Según la institución, esta táctica de los grupos armados busca proteger sus acciones criminales a costa de la vida de los propios habitantes.

A pesar del hostigamiento, el Ejército ratificó que las operaciones en el norte de Antioquia continuarán hasta neutralizar la amenaza de las estructuras disidentes que persisten en sembrar el terror en la región.

