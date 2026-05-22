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    ¿Fan de la Tricolor? Estrella del K-pop causa furor al lucir la camiseta de Colombia en pleno show

    La cantante Yoo Yeon Jung sorprendió al público al usar la camiseta de la Sele en su presentación, generando reacciones inmediatas en redes.

    Publicado por: Sara Cespedes

    ¿Fan de la Tricolor? Estrella del K-pop causa furor al lucir la camiseta de Colombia en pleno show
    Fotos: Capturas de video / FutGod

    La cantante surcoreana Yoo Yeon-jung captó la atención en redes sociales tras lucir la camiseta de la Selección Colombia como parte de su vestuario en una reciente presentación musical. El detalle fue celebrado de inmediato por fanáticos colombianos y seguidores del K-pop en América Latina.

    La artista, recordada por su paso en el grupo temporal I.O.I, apareció en el programa musical M Countdown vistiendo la indumentaria tricolor adaptada a su estilo. La presentación hizo parte de las promociones de su grupo actual, WJSN, durante la interpretación del tema “Where My Girls At”.

    @ioi_10years Yoojung and Yeonjung danced super slay #ioi #yoojung #yeonjung #kpop #fancam ♬ âm thanh gốc – I.O.I 10th

    Impacto en redes sociales

    El momento se viralizó rápidamente en plataformas digitales. Cientos de usuarios compartieron fragmentos del video, expresando sorpresa y emoción al ver un símbolo representativo de Colombia en un escenario internacional de la música coreana.

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    El hecho también generó conversación sobre la creciente influencia de la cultura latina a nivel global. Para muchos seguidores, este tipo de apariciones refleja cómo el K-pop incorpora cada vez más referencias culturales de distintos países, sumándose a tendencias de moda urbana como el blokecore.

    Tendencia global

    La aparición de la vocalista con la camiseta colombiana se convirtió en uno de los momentos más comentados de la presentación. El clip continúa circulando en redes sociales, acumulando reproducciones y reacciones, mientras fanáticos celebran el gesto con mensajes, memes y comentarios.


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