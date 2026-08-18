¡Un sueño que por fin toma forma! 115 familias legalizaron sus viviendas en Medellín

Resumen: La legalización de vivienda benefició a 115 familias de Medellín con nuevas resoluciones que reconocen sus hogares y amplían sus posibilidades de acceso a programas.

Un total de 115 familias de Medellín dieron un paso hacia la formalización de sus hogares luego de recibir este martes 18 de agosto las resoluciones que reconocen legalmente sus viviendas.

La jornada fue encabezada por el alcalde Federico Gutiérrez en el auditorio Guillermo Cano Isaza de la Alcaldía de Medellín.

En total fueron entregadas 60 resoluciones correspondientes a las 115 unidades de vivienda. El proceso, adelantado por el Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín (Isvimed), busca brindar seguridad jurídica a construcciones que fueron levantadas sin la licencia correspondiente, pero que cumplen las condiciones urbanísticas establecidas por la normativa vigente.

Para los hogares beneficiados, la legalización de vivienda representa una posibilidad de acceder a trámites y programas que anteriormente podían estar limitados por la falta de reconocimiento formal del inmueble.

Entre las oportunidades que se abren están el acceso a programas de mejoramiento habitacional de la alcaldía, la conexión legal a los servicios públicos, procesos como el desenglobe y mayores posibilidades de valorización de las propiedades.

Durante el acto, el alcalde Federico Gutiérrez resaltó el significado que tiene para las familias obtener este reconocimiento después de años de esfuerzo para construir sus hogares.

“Cada título que uno entrega es una historia de vida, es una historia para muchas familias”, expresó el mandatario, quien también destacó el trabajo realizado por el equipo del Isvimed para avanzar en estos procesos.

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La alcaldía señaló que, para acceder al reconocimiento, las edificaciones deben cumplir los requisitos exigidos por la ley y las condiciones urbanísticas determinadas por la Curaduría Urbana y la Curaduría Cero.

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Con la jornada de este martes, ya son 1.100 familias las que han recibido resoluciones durante la actual administración. La meta establecida para el cuatrienio es alcanzar 2.200 unidades de vivienda reconocidas, por lo que el Distrito asegura haber cumplido hasta ahora el 50% del objetivo.

La legalización de vivienda también busca acercar a los ciudadanos a la oferta institucional relacionada con vivienda y hábitat. Para ello, la Alcaldía desarrolla acciones en diferentes sectores con el propósito de identificar las condiciones de los hogares y orientar los trámites correspondientes.

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