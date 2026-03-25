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Resumen: Medellín lanza la convocatoria de Estímulos al Talento de las Mujeres 2026. Premios de $9.500.000 para líderes en ciencia, artes y política. Inscripciones abiertas.

Lanzan convocatoria para premiar el talento y el liderazgo de las mujeres en los barrios de Medellín

La Alcaldía de Medellín, en una acción estratégica para cerrar las brechas de género en la capital antioqueña, lanzó oficialmente la convocatoria “Estímulos a los Talentos y Liderazgos de las Mujeres de Medellín 2026.

Esta iniciativa, liderada por la Secretaría de las Mujeres en alianza con la Fundación Grupo EPM, busca exaltar las trayectorias de las ciudadanas que, desde diversos campos del conocimiento y la acción social, contribuyen al desarrollo del Distrito.

El programa se fundamenta en la promoción de la igualdad de oportunidades, ofreciendo no solo un reconocimiento público, sino herramientas concretas para potenciar el impacto de las mujeres en sus comunidades a través de incentivos económicos y procesos de formación especializada.

La primera, denominada “Concurso Mujeres Jóvenes Talento”, está dirigida a jóvenes entre los 14 y 28 años que sobresalgan en categorías como artes visuales, deporte, ciencias exactas, medioambiente y emprendimiento.

La segunda línea, “Reconocimiento al Liderazgo de las Mujeres de Medellín”, se enfoca en mayores de 29 años con trayectorias destacadas en el ámbito político, investigativo y de servicio público.

En cada una de estas categorías, se otorgará un estímulo económico de $9.500.000, además del acceso a un Seminario de Igualdad de Género diseñado para proyectar sus liderazgos a nivel local e internacional.

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Según informó la secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, las inscripciones estarán habilitadas desde este 25 de marzo hasta el próximo 5 de junio a través del portal oficial de la administración.

El proceso de selección incluirá una fase de revisión documental y una presentación tipo pitch ante un jurado experto.

Se espera que esta edición supere la cifra récord de 638 inscritas alcanzada el año anterior, consolidando a la ciudad como un referente en la valoración del capital humano femenino.

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